Bir okuma programı daha

Geçen yılın son günlerinde Antalya’da, farklı il ve ilçelerden okurlarımızın da iştirakiyle gerçekleşen okuma programına katılmış ve izlenimlerimizi burada aktarmıştık.

Tecdid ve Mehdiyet, lâhikaların külliyat ve hizmetteki yeri, Divan-ı Harb-i Örfî şerhi ve kâinat kitabının sema ve arz sayfalarında Ayetül-Kübra penceresinden bir tefekkür yolculuğu gibi konu başlıklarında sunumların ve müzakerelerin yapıldığı program hem dolgun muhtevasıyla istifadeye, hem müfritane irtibatın tahakkukuna vesile olmuştu.

Programın ailecek katılımla yapılması o cihetten de güzel bir kaynaşmayı sağlamıştı.

Bir buçuk ay sonra aileli bir okuma programı da geçen haftasonu İzmir’de gerçekleşti. İzmir’in yanı sıra çevre il ve ilçelerden de yoğun katılımla icra edilen programın ana gündemi Yeni Asya ve neşriyat hizmetleri oldu.

İkinci 50 yıla girmek için geri sayımın hızlanarak devam ettiği bir aşamada bu gündem tam yerini buldu. Okurlarımızla birlikte Yeni Asya’nın yarım asırlık çizgi, duruş ve istikametini tekrar gözden geçirme imkânı bulduk.

“Tavizsiz istikrar çizgimiz”e vücut ve şekil veren Risale-i Nur kaynaklı yayın prensiplerimizi yeniden dikkatlere sunduk ve güncel gelişmeleri bunların ışığında değerlendirdik.

51. yılımıza ve ikinci yarım asrımıza girerken, gazetemizin ve diğer yayınlarımızın mevcut durumunu müzakere ettik; medya ve iletişim teknolojisindeki baş döndürücü gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni yayın mecralarını hizmetlerimiz için çok daha dinamik bir şekilde değerlendirmemiz gerektiği tesbitinden hareketle, bu alanlarda gecikmeden yeni hizmet projeleri geliştirip en kısa zamanda hayata geçirmemiz icab ettiğini vurguladık.

İkinci 50 yıl seferberliğine çok özel bir duyarlılıkla sahip çıkılıp omuz verilmesinin önemine işaret ederek, hem ekonomik sıkıntıların aşılması, hem de ikinci yarım asra çok daha güçlü girebilmek için bu noktadaki gayretlere çok ihtiyaç olduğu tesbitini paylaştık.

Bu hizmetlerde genç potansiyelimizi çok daha fazla devreye sokmamız gerekiyor. Bunu inşaallah yine hep beraber yapacağız.

Her zamanki duyarlılıklarıyla gazetemize ve yayınlarımıza sahip çıkmaya devam eden İzmirli okuyucularımıza bu verimli ve feyizli okuma programı için de teşekkür ediyoruz.

