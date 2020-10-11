"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

En müthiş maraz ve musîbet: Cerbezeli tenkit

Kâzım GÜLEÇYÜZ
11 Ekim 2020, Pazar
Üstadın “En az 15 günde bir okunmalı” notu koyduğu tek eseri olan İhlâs Risalesi’nde, “ihlâsı kazanmak, muhafaza etmek ve manileri def etmek için” sıraladığı çok önemli düsturlardan biri: “Bu hizmet-i Kur’ aniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek...”

Devamında da şu çok manidar ifadeleri görüyoruz:

“Nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez. Belki (bilâkis) birbirinin noksanını ikmal eder (tamamlar), kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet (yardım) eder. (...) Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârane uğraşmaz, birbirinin önüne takaddüm edip (geçip) tahakküm etmez, birbirinin kusurunu görerek tenkit edip sa’ye (çalışmaya) şev- kini kırıp atalete uğratmaz. Belki bütün istidatlarıyla, birbirinin hareketini umumî mak- sada tevcih etmek için yardım ederler, hakikî bir tesanüd (dayanışma), bir ittifak ile ga- ye-i hilkatlerine (yaratılış gayelerine) yürürler.”

Hizmet ehlinin birbirleriyle olan ilişkilerinde her zaman göz önünde bulundurmaları ve mutlaka riayet etmeleri gereken çok önemli bir esas.

Birbirine yardımcı olmak, eksiğini tamamlamak, yanlışı varsa Üstadın tarif ettiği ve uygulamalarını bizzat gösterdiği, Zübeyir Ağabeyin de anlattığı gibi kırmadan ve incitmeden en uygun şekilde düzeltmeye çalışmak; haklı şûrâ ile ihlâs ve tesanüdü muhkemleştirmek.

“Baş bir batman ağırlığı kaldırır, ama göz bir saç telinin sıkletine dayanamaz” örneğiyle ifade edilen çok ince hassasiyeti hep gözetmek.

Hele bu hizmette ve böylesine ağır şartlarda insan kazanmanın ve muhafaza etmenin çok zor, ama kaybetmenin son derece kolay olduğu gerçeğini hiçbir za- man gözden kaçırmamak.

Bu noktada Üstadın şu sözü de son derece önemli:

“En müthiş maraz (hastalık) ve musîbetimiz, cerbeze (doğru ile yanlışı ters yüz eden demagoji ve çarpıtma) ve gurura istinad eden (dayanan) tenkittir. Tenkidi eğer insaf işletirse hakikati rendeçler (parlatır); eğer gurur istihdam etse tahrip eder, parçalar.” (Eski Said Dönemi Eserleri, Hakikat Çekirdekleri-II, s. 631)

Böylesi insafsız, cerbezeli ve yıkıcı tenkitler fitneden başka birşeye hizmet et- mez ve hakikati de, hakikat ve hizmet erbabını da tahrip eder ve parçalar. 

Allah muhafaza...

Okunma Sayısı: 500
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomi berbat

    Kayıt dışı çalışan binlerce kişi var

    Kırgızistan'da Atambayev ve destekçileri gözaltına alındı

    Koca: Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor

    Bakan Pakdemirli: Hatay'daki orman yangını kontrol altında

    Ankara'daki tren kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    ABD'de 'Delta Kasırgası' alarmı!

    Rusya deplasmanında hedef 3 puan

    Marmara Bölgesi'ne sağanak uyarısı

    'Nezleyi, koronavirüs sanıp acil servislere gereksiz başvurmayın'

    Ermenistan ateşkese rağmen sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor

    'Başından beri Azerbaycan'ın ''evet'' diyeceği çözümleri destekliyoruz'

    Dağlık Karabağ'da 'esir ve cenaze değişimi' ateşkesi

    Ekonomi, döviz-faiz-enflasyon çıkmazında kısır döngü

    Cumhurbaşkanlığı vaaz makamı değil

    Sayıştay’dan “İBB raporu”

    İnternet erişiminde en büyük sorun pahalılık

    Kovid-19 salgınında dünya genelinden son gelişmeler

    Suriye'deki orman yangınları söndürülemiyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    En müthiş maraz ve musîbet: Cerbezeli tenkit
    Mehmet KARA

    Sessizlik hayra alâmet değil
    Abdurrahman AYDIN

    Çocukları sohbetlere getirelim dediysek...
    Genel

    Ekonomi berbat
    Feridun YÜCE

    Fırıncı Ağabey
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Siyaset pandemisi
    Davut ŞAHİN

    Korono sonrası
    Feyzullah ERGÜN

    Unutulmaz bir vali portresi
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un perde altında büyük fütuhatı var
    Adnan NACİR

    Kar-kur, Dolar-dolu...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.