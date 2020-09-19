Etkin muhalefet ihtiyacı

Ülkenin gerek içeride, gerek dışarıdaki gidişatı, iktidarın, kontrolündeki medya ile çizmeye çalıştığı pembe tabloların hilâfına, olumsuz sinyaller vermeye devam ediyor.

Korona salgınının yükselişe geçmesi, mücadele ve tedbir için yapılanların yetersizliği, açıklanan verilere güvensizliğin artması, salgının her alanda ortaya çıkardığı belirsizlik ve sıkıntılar, genel ekonomik durum, kur ve faizdeki tırmanış, küçülme, işsizlik, yargı krizi, eğitim problemleri, derin bir manevî bunalımın tezahürü olan vahşi cinayetler...

Ve şahsî ilişkiler üzerinden götürülen dış politikada içine sürüklendiğimiz yalnızlık ve iktidardaki “yedi düvelle savaş” psikolojisi.

Tek adam rejimine geçişle birlikte demokrasideki daralma ve hukuktan uzaklaşmanın hızlanmasıyla eşzamanlı ve paralel şekilde her alandaki problemlerin daha da vahim ve kronik boyutlara taşınmaya devam etmesi.

Bu endişe verici gidişat, iktidar nimetlerinden sebeplenenler hariç—ki hukuk bir gün onlara da lâzım olacak!—toplumun tamamını olumsuz etkiliyor. Peki, nereye kadar?

Muhalefet partileri söz konusu olumsuzlukları çok daha detaylı şekilde vurguluyorlar, ama sesleri medya duvarını geçemiyor.

Gerçi kontrol altındaki iktidar medyasının hitap ve etkileme alanı da çok küçüldü, dahası oralarda linç mantığıyla yapılan saldırgan ve provokatif yayınlar artık geri tepiyor...

Ancak muhalefetin gayri memnun, bunalmış ve güvenebileceği bir alternatif bulsa hemen oraya yönelmeye hazır olan kitlelere ulaşma noktasında çok ciddî sıkıntıları var.

Daha da önemli olanı, muhalefet cenahındaki rehavet ve dağınıklık görüntüsü. Bunda yoğun iktidar baskısının da büyük etkisi var şüphesiz. Muhalefet olarak ayakta kalıp yola devam edebilmenin dahi son derece zorlaştığı çok sıkıntılı bir tablo ile karşı karşıyayız.

Ama demokrasi mücadelesi ne zaman kolay oldu ki? Askerî vesayetin görünürde geri çekildiği, ama sivil görüntü altında ülkenin farklı bir vesayet altına sokulduğu, bu daha önce benzeri hiç görülmemiş ve yaşanmamış dönemin de kendisine has zorlukları var.

Bunlar ancak demokrasi ve adalet ortak paydasında güçlü bir iradeyle kurulacak samimî ve sağlam bir dayanışma ile aşılabilir.

Ve ses getirecek ortak etkinliklerle...

