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15 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

“Kararlı duruş,” öyle mi?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
15 Kasım 2019, Cuma 00:04
Kaçıncısı oldu bilmiyoruz, Beyaz Saray’daki Trump-Erdoğan buluşmalarından biri daha gerçekleşti. Peki, ABD Başkanının “çok harika ve verimli” olarak nitelediği görüşmede neler konuşuldu?

Erdoğan’ın anlattıklarından başlıklar:

* (Türkiye’de yoğun tepkilere yol açan skandal mektup için) O mektupları (başka mektup da mı var?) Sayın Başkana takdim ettim.

* YPG’nin askerlerimizi ve sivilleri hedef alan provokatif saldırılarına rağmen ABD ile mutabakatımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz.

* Gülen’le ilgili birçok belgeleri takdim ettik ve ABD’deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi yine vurguladık.

* Temsilciler Meclisinde alınan kararların milletimizi incittiğini kendisiyle paylaştık.

* İlişkilerde yeni sayfa açmakta kararlıyız.

Şunlar da Trump’ın söylediklerinden:

* (İlk madde olarak) Erdoğan’a tutuklu bulunan Serkan Gölge’yi bıraktığından dolayı çok teşekkür ediyorum. (Demek ki, Rahip Brunson’dan farklı olarak sessiz sedasız bir tahliye daha olmuş ve Trump “bağımsız yargı”nın bu kararı için Erdoğan’a çok teşekkür ediyor!)

* Ateşkes zor da olsa devam ediyor.

* Türkiye’nin S-400’ü alması, F-35’ler için zorluk oluşturuyor. Umarım, düzeltebiliriz.

Ve Trump’ın görüşme öncesi sözlerinden:

* Kürtlerle görüştük, gayet memnunlar.

* Kısa süre önce askerlerimizi çektik, sadece petrolü güvenceye almak için bıraktık.

* Erdoğan, Suriyeli mültecilere 40 milyar dolar harcadıklarını söyledi. Avrupa’nın katkısı 3 milyar dolar. Yardım etmeleri lâzım.

* Çok az ticaret yapıyoruz. Dünyanın en harika ürünleri bizde. (Yani “Bizden daha çok mal ve ürün alın, ticaretimiz böyle gelişsin!”)

Aktardığımız bu sözlerden anlaşılan o ki, tarafların gündemleri pek örtüşmemiş. Ayrı telden çalmaya devam ediyorlar. Erdoğan’ın bahsettiklerinin çoğu, muhatabında karşılık bulamamış. Yine kendi bildiğini okuyor.

Cumhurbaşkanının, ziyaret öncesi burada dillendirdiği “ABD’nin de, Rusya’nın da derdi petrol. Ve ikisi de bölgeyi terör örgütlerinden temizleyebilmiş değil” sözlerinin ABD’yi ilgilendiren kısmını Trump’ın yüzüne karşı ifade ettiğine ilişkin bir açıklama da yok...

Görünen o ki, ziyaretten çıkan sonuç “ilişkilerde yeni bir sayfa açma” iradesi ve “mutabakata bağlılık” ilanı. “Kararlı duruş” bu mu?

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