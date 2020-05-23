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23 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Korona şer gibi görünse de...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
23 Mayıs 2020, Cumartesi
Korona musîbeti mübarek Ramazan ayında bile başta Türkiye olmak üzere İslam âleminin tamamında Müslümanlara hakkını veremedikleri ve içine siyaset fitnesi soktukları camilerin kapısını kapatırken...

Kâbe’de tavaf, Mescid-i Nebevî’de ziyaret ve ibadetler tatil edilerek durdurulurken...

Bu tedbirler sair ülkelerdeki camilerle diğer dinlerin mabedlerinde de uygulanırken...

İbadetler evlerde yoğunlaştı.

Bu durumun ne getirip ne götürdüğü, olup bitenlerden doğru dersler çıkarılıp çıkarılamadığına bağlı olarak, şartlar normale döndüğü zaman görülecek ve anlaşılacak.

İnşaallah doğru dersler çıkarılır.

Ne gibi?

En başta vahim kul hakkı ihlâllerine sebep olan hukuksuzlukları ve bunları tetikleyen fitneleri bitirme iradesinin ortaya konulması.

İslamın da, diğer semavî dinlerin de, insanî değerlerin ve vicdanın da kesinlikle reddettiği “zulme destek olma ve seyirci kalma” utancına ve vebaline artık bir son verilmesi.

Gasp edilen hakların iadesi, mağduriyetlerin telâfisi ve bir helâlleşme ortamının tesisi.

Bu hususlar, özü aynı olan farklı tezahürleriyle yürek yakıcı çatışmalara sahne olmaya devam eden İslam beldeleri için de geçerli.

Oralarda da dayanılmaz mağduriyetlere yol açan savaşlar artık bitmeli, taraflar oturup uzlaşmalı, barış ve huzur hâkim olmalı.

Ülkemizin ve İslam âleminin Ramazan’daki hâli böyle iken dış dünyanın vaziyeti ne?

Takip edebildiğimiz kadarıyla, İsrail’in her zamanki azgınlık ve şirretliğini sürdürmesi dışında, diğer ülkelerde Müslümanları taciz edecek yeni bir provokasyon gerçekleşmedi.

Tam tersine Almanya, Hollanda, ABD, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerin birçok şehrinde camilerden hoparlörle ezan okunması gibi, Müslümanlara mutluluk veren müjdeli ve sevindirici haberler geldi. O şehirlerin semalarında da “Allahu ekber, Muhammedür Resulullah” nidalarının yankılanması, şer gibi görünen koronanın arkasında gizlenen hayırların en güzel örneklerinden biri oldu.

Rabbimizin Bakara Sûresi 216. âyetinde verdiği “Olur ki birşey hoşunuza gitmezken o sizin için hayırlı olur, birşeyi de sevdiğiniz halde o da hakkınızda şer olur” mesajının da.

***

Bayramınız mübarek olsun

Nasipse yarın erişeceğimiz Ramazan Bayramınızı bugünden tebrik ederken; hayırların celbine, şerlerin def’ine, belâ ve musîbetlerin kalkmasına ve onları dâvet eden umumî hataların son bulmasına vesile olması dileğiyle daha nice bayramlara erişmeyi Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bayram sonrasında tekrar buluşarak devam etmek üzere inşaallah.

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