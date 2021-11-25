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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Mahşere kalan bir hesap daha (1)

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Kasım 2021, Perşembe
Yeni Asya’nın ilk Yazıişleri Müdürü Sabahaddin Aksakal ile değerli eşi Arife Hanımın oğulları Muhammed Said’i geçen hafta rahmet-i Rahman’a tevdi etmiştik.

Ona bu süreçteki masum iftira kurbanlarından biri olarak yaşatılan hukuksuzlukların hazin hikâyesini, vefatından sonra avukatı Âdem Şahintürk’ün Bayburt Asliye Ceza Mahkemesine verdiği dilekçeden birlikte okuyalım:

BEYANDA BULUNAN MÜTEVEFFA: Muhammed Said AKSAKAL. Şimdilik İstanbul muhitinde kabir tariki ile girdiği berzah memleketinde beklemektedir.

MÜDAFİİ: Av. Âdem ŞAHİNTÜRK.

KONU: Müvekkilin vefat ettiğinin ve bu âlemdeki Mahkemedeki yargılamasının vefat sebebi ile nihayete erdiğinin ve burada insanlar arasında bulamadığı ve ulaşamadığı ADALETE İkinci ve Daimî Diğer Âlemin Büyük Mahkemesinde ulaşmak için beklediğinin bildirilmesi talebidir. 

İZAHI: Sayın Savcı ve Yargıç

1- 2004 yılından itibaren ALMANYA’da ikamet eden ve orada evlendiği eşinden iki küçük çocuğu bulunan müteveffa müvekkil Muhammed Said AKSAKAL, 20.06.2017 tarihinde Türkiye’de bulunan anne ve babasını ziyaret etmek için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına iner inmez o tarihte gözaltına alınmış ve hakkındaki yakalama kararı doğrultusunda önce Gümüşhane’ye ve sonra da Bayburt’a getirilerek Emniyet ve Savcılık ifadesinin ardından “İMZASIZ MEKTUPLA VEYA ÖZEL İŞARETLERLE TEHDİT” suçlaması ile sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 22.06.2017 tarihinde tutuklanarak Bayburt Cezaevine konulmuştur.

2- Daha sonra düzenlenen iddianame ile Bayburt Asliye Ceza Mahkemesinde açılan ve 2018/9 esas sayılı davasının 05.02.2018 tarihli ilk duruşmasında ortaya koyduğumuz tüm savunma argümanları ve dosya kapsamı nazara alınarak müvekkil hakkında yurt dışına çıkış yasağı şartı ile TAHLİYEYE karar verilmiş ve 28.06.2018 tarihinde yapılan 4. celsede ise aldırılan bilirkişi raporlarının müvekkilin lehine olması ve müvekkile temas eden bir cihetin ispatlanamaması sebebiyle MÜVEKKİL HAKKINDA 2018/412 karar sayısı ile BERAAT KARARI verilmiştir.

(Devam edecek.)

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