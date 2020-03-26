MHP yanaşmıyorsa muhalefet tamamlasın

Koronavirüsün cezaevleri kapısına da dayanması üzerine apar topar raftan indirilip yeniden gündeme getirilen infaz indirimiyle ilgili olarak partiler arasındaki çalışma ve görüşmeler devam ediyor.

Örgütlü suç, yani çete ve uyuşturucu suçlarının da düzenleme kapsamına dahil edilmesini isteyen MHP, aynı şeyin terör propagandası suçu için yapılmasına karşı çıkmış.

“MHP’nin olduğu yerde teröre indirim olmaz, bu bizim kırmızı çizgimiz” diyerek.

Arka çıktığı çetelerin de hâkimiyet alanlarında “terör” estirdiklerini ve uyuşturucu suçlarının genç nesillerde ne kadar tahribat yaptığını nedense (!!!) es geçip “unutarak...”

“Terör propagandası” kavramının son dönemdeki yorumlarının iyice çığırından çıkarılıp, bütün muhalif sesleri susturmak için kullanılan bir araç haline getirildiğini de.

Bu arada aynı MHP’nin, son seçim öncesinde Kürt oylarını kapma hesabıyla İmralı ve Öcalan üzerinden sergilenen atraksiyonlara gıkının bile çıkmadığını da hatırlayalım.

Keza hukuk eksenli yüksek yargı kararlarının, terör propagandası kavramına siyaset tarafından verilen çarpık anlamı çürüttüğünü de.

MHP’yi bu hukuk dışı, samimiyetsiz, ikiyüzlü ve çifte standartçı tavrıyla bir kenara bırakıp iktidarın yaklaşımına bakacak olursak:

Terör propagandası suçunun da indirim kapsamına alınmasını teklif etme noktasına nihayet gelebilmiş olması hayra alâmet.

Demek ki, gerek içeriden, gerekse AB başta olmak üzere dışarıdan gelen eleştiri ve uyarılar o cenahta da mâkes bulmaya başlamış.

Terör propagandasını hukuka aykırı bir şekilde siyasî, konjonktürel ve sübjektif yaklaşımlarla yorumlayan tartışmalı mahkeme kararlarını artık AKP de savunamaz halde.

Gerçi o kararların alınmasında, kendi iktidarı eliyle yargıya yapılan yoğun baskıların son derece büyük etkisi var ve bu çok derin bir çelişki. Ve yargılama süreçlerine hâkim kılınan hukuk dışı zihniyet değişmedikçe bu çelişkinin giderilebilmesi mümkün değil.

Ama yine de iktidar partisinin düne kadar inatla sürdürdüğü tavrından vazgeçip bu konuyu da pakete katmak istemesi önemli.

MHP’nin vermeyeceği desteği muhalefet partileri herhalde fazlasıyla tamamlar...

Yeter ki niyet sorunu çözmek olsun.

Dileğimiz, niyetin gerçekten bu olması.

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