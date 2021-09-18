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18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Muhalefete ortak miting çağrısı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
18 Eylül 2021, Cumartesi
Tekirdağlı kadim okurlarımızdan, yarım asırlık Yeni Asya gönüllüsü Av. Mustafa Yüncüler, gönderdiği mesajda şöyle demiş:

“Erken seçim isteyenler yüzde 60, kararsızlar yüzde 10.5. Şu halde Millet İttifakı liderleri beraber kamera karşısına geçmeli; yetmez, birlikte miting düzenleyip halkın önüne çıkmalı. Rahmetli Demirel bunu zor zamanlarda yapmış, ‘Düşün peşime’ diyerek halkı arkasına almış ve Allah’ın izniyle muvaffak olmuştu.”

Mustafa Beyin mesajı, bizim ne zamandır yaptığımız çağrıyı daha ileri boyuta taşıyor.

Demokrasi İttifakı anlamında genişletilecek bir Millet İttifakına dahil partilerin liderleri önce hep birlikte kameraların karşısına geçerek “Tek adam rejiminin getirdiği sıkıntılardan ülkeyi çıkaracağız”  mesajı vermeli.

Ardından ortak mitinglerle bu mesajı tahkim edip milletin her kesimine mal etmeli.

Muhalefet partilerinin halihazırda yaptığı çalışmalar kendi örgütleri ve liderlerin yurt gezileriyle sınırlı kalıyor. Bu gezilerde de daha ziyade esnaf, çiftçi vs. ziyaret edilip dertleri dinleniyor ve ziyaret esnasındaki diyaloglar medyaya servis ediliyor. Ama bunların geniş kesimlere ulaşması malûm sebeplerle mümkün olmuyor, mevziî ve sınırlı kalıyorlar.

Böyle bir ortamda bunların yapılması da elbette ki önemli; ama yeterli olmadığı açık.

Daha fazla ses getirecek, siyasî atmosferi değiştirecek ve arayış içindeki bunalmış seçmene nefes aldıracak eylemlere ihtiyaç var.

Bunun da yolu, ifade ettiğimiz üzere, liderlerin toplu halde bir fotoğrafta buluşup, millete ortak bir mesaj vermeleri ve sonra ortak mitingler yaparak bu mesajı pekiştirmeleri.

Pandemide mitingler online da yapılabilir.

Mustafa Beyin hatırlattığı ve bizim de zaman zaman yazdığımız gibi, iktidar politikalarının milleti fena halde bunalttığı dönemlerde rahmetli Demirel çok etkili bir muhalefet yapmış, kitleleri harekete geçirmiş, “Demir çarık, demir asa” ülkeyi karış karış dolaşıp halka seslenmiş ve verdiği mesajlar miting meydanlarında dillendirilen “Silkele Demirel, düşecekler” sloganlarıyla karşılık bulmuştu.

Bu demokratik mücadele günümüz şartlarında Millet İttifakının ortak hareketiyle tekrarlanmalı ki, içine sürüklendiğimiz son derece ağır problemler sarmalından daha çabuk ve sağlıklı bir şekilde çıkmanın yolu açılsın.

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