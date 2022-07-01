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1 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Önce demokrasi, sonra parti yarışı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
01 Temmuz 2022, Cuma
Onca engelleme gayretine, içine fitne sokma çabalarına, kara propagandalara ve siyasî tarihimizde benzeri olmayan bir örnek olarak, yapılan işin tabiatından kaynaklanan zorluklara rağmen sağlam ve sağlıklı bir zeminde yoluna devam eden 6’lı masa, 12-28 Şubat, 27 Mart, 24 Nisan ve 29 Mayıs’taki liderler buluşmalarının bir yenisini 3 Temmuz’da gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Masaya dahil 6 partinin lideri her buluşmada verdikleri ortak fotoğraf ve açıklamalarla, tek adam rejiminin her alandaki keyfî ve hukuksuz uygulamalarından bunalan ve alternatif arayan topluma moral aşıladılar.

İktidar medyasının yoğun karartma ve karalama çabalarına rağmen bu görüntü ve mesajlar topluma ulaştı ve kabul gördü.

Bu durum, 6’lı masanın ve Millet İttifakının istikrarlı ve hızlı yükselişini gösteren anket sonuçlarında çok açık bir şekilde görülüyor.

Kurulan komisyonların titiz ve detaylı çalışmaları ile hazırlanan raporlar, tek adam rejiminin her alanda yol açtığı problemlerin çözümüne yönelik yol haritaları niteliğinde.

Parlamenter sisteme geçiş sürecinde yapılması gereken anayasa ve kanun değişiklikleri, seçim güvenliği, kurumlara yönelik reform projeleri ve ekonomiyi düze çıkarmak için takip edilecek stratejiler bu raporlarda.

Bunlar elbette çok önemli ve gerekli.

Ama yanı sıra, bilhassa şu merhalede çok önemli olan bir husus da şu: Doğrudan topluma ulaşacak ve dokunacak söylem ve mesajların yine ortak ağızla dile getirilmesi.

Masaya dahil her partinin lideri yurt gezileri yapıyor, halkla temas ediyor, vaad ve taahhütlerde bulunuyor; “İktidara gelince şunları yapacağız” diyor ve bunlar kendisini o partiye yakın hissedenlerde kabul görüyor.

Ama mevcut durumda en iddialı görüneni dahil hiçbir partinin tek başına iktidara gelme şansı ve ihtimali yok. Ve birinci öncelik, tek adam rejiminin mümkün olabilecek en yüksek oy oranıyla tasfiye edilmesi. Bunun şartı da geniş tabanlı çok güçlü bir işbirliği.

Evvelâ parlamenter sisteme dönülmeli ki, partilerin âdil ve eşit şartlarda ayrı ayrı yarışabilecekleri bir ortam teşekkül edebilsin.

Şimdi onun yolunu açacak gayretlerde yoğunlaşma ve bunun için topyekûn bir mücadele ile hep birlikte seferber olma zamanı.

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