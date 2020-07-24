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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Siyasî sembol değil, barış köprüsü

Kâzım GÜLEÇYÜZ
24 Temmuz 2020, Cuma
Ayasofya, Peygamber (asm) müjdesine mazhar bir Sultanın, aynı müjde ve iltifata muhatap ordusuyla birlikte, ilim ve maneviyat kutbu Akşemseddin’in refakat ve rehberliğinde İstanbul’u fethettikten sonra ilk ziyaret ettiği, istişareyle camiye çevirmeye karar verip ilk Cuma namazını kıldığı mabed.

Eğer fetih sulh yoluyla gerçekleşmiş olsaydı, Kudüs’ün fethinde Hz. Ömer’in (ra) “Camiye çevrilmesin” gerekçesiyle, vakti giren namazı, rahibin teklifine rağmen orada kılmayı reddetmesi örnek alınıp, Ayasofya’nın da kilise olarak devamı tercih edilebilirdi.

Bir başka önemli nokta, Ayasofya kararının, tarihte Müslümanlara inanılmaz zulümler yapan Haçlı zihniyetine karşı İslamın zaferini temsil etmesi yanında, Hıristiyanlığa o yükten sıyrılıp arınma fırsatı da vermesiydi.

Üstad Bediüzzaman’ın Ayasofya’yı “Hıristiyanlığın İslama devir tesliminin âbidesi” olarak nitelemesi işte bu manayı dile getiriyor.

“Bu kahraman milletin ebedî bir medar-ı şerefi, Kur’an ve cihad hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılıçlarının yadigârı” ifadeleri ise, bu mananın tahakkukunda, bin yıl Kur’an’ın bayraktarlığını yapan bir milletin hissesine vurgu yapıyor.

Onun için, Ayasofya’yı ulus devlet eksenli bağımsızlık, egemenlik ve hükümranlık söylemlerine konu etmek, bu sembol mabedin esas temsil ettiği manaları çok daraltırken, Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında geçmişten gelen, çoğunlukla önyargılara ve siyasî sebeplere dayanan gerilimleri besliyor.

Oysa çağımızda insanlığın karşı karşıya olduğu ortak tehditler, bu gerilimlerin aşılıp geride bırakılmasını ve yerini samimî, güçlü dayanışmaların almasını kaçınılmaz kılıyor.

Üstadın ahirzaman hadislerinden çıkardığı mesajlarla Müslüman-Hıristiyan işbirliğini ısrarla vurgulaması bunun netice ve ifadesi.

DP hükümetine ”Ayasofya’yı tekrar cami yapıp 500 sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirirseniz bir kısım Hıristiyan devletleri de memnun olur” derken de, buna matuf çok önemli bir hususa dikkat çekiyor.

Dolayısıyla Ayasofya’yı “din adına siyaset” yaklaşımı çerçevesinde “siyasî bir sembol” olarak ele almak yeni sıkıntılar doğurabilir.

Ayasofya Camii’ni siyasî bir çekişme konusu değil, barış köprüsü olarak görmeliyiz.

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Yorumlar

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  • İ.Seyda

    24.7.2020 22:19:06

    İşin özeti bu aslında: "Ayasofya Camii’ni siyasî bir çekişme konusu değil, barış köprüsü olarak görmeliyiz." Dahili ve harici her hadisat bu barıştan nasibini alsın inşallah.

  • Abdulkadir

    24.7.2020 19:40:33

    Ayasofya asla ve kat'a;kimsenin siyasi aracı yapılamaz ve bu konuda da,son derece temkinli olmak icap eder.Ayasofya asırlık bir çınardır.Ve Fatih Sultan Mehmed Han hazretlerinin,bugünün insanlarına çok büyük ve mübarek bir emanetidir.Dolayısıyla da;bu kutsal emanete sahip çıkmak,özellikle de hariçten gelecek menfur saldırılardan onu korumak ve kollamak gerek.Ayasofya siyasi sembol değil,barış köprüsüdür ve bu büyük köprüyü hiç kimse yıkamayacak,Evvel Allah...

  • Hüseyin İlhan

    24.7.2020 15:36:40

    Allah razı olsun.Bu ifadeleri dinleyen bir isevi AYASOFYA nın açılmasına değil karşı olmak bilakis yardımcı olur ki buna mümasil açıklamaları zaman zaman gazetemizde,basında okuyoruz. Fakaat rızai ilahi için yapılması gerekenleri nefsi hevesat,necis siyaset,basit çıkar ve menfaatler için yaptığınızda değil sevap kazanmak günahlara düçar olunur ki bunları yaşadık ve görüyoruz. AYASOFYA nın kapatılamsında dahli olanların partisindeki idareciler dahi AÇIN SİZİ TUTAN KİM diye son zamanalrda beyanet verdiler. SAMİMİYET SAMİMİYET SAMİMİMİYET.

  • Abdurrahman

    24.7.2020 10:20:34

    Ayasofyanın siyasi bir sembol olmaması gerektiğini ve barış köprüsü olması gerektiğini çok güzel bir şekilde anlatan yazı. Yeni Asyanın her konuda olduğu gibi bu konudada tavrını çok güzel anlatmışsınız .Teşekkürler...İnşaallah Ayasofya Cami aslına uygun şekilde cami olarak kıyamete kadar devam eder...

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