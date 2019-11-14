Yargı reformuna direniş...

Yargının vaktiyle İstiklâl ve Yassıada mahkemeleri gibi utanç verici örneklerle siyasete ve iktidar çekişmelerine alet edildiği ülkemizde bu durum 28 Şubat’ta DGM’lerle devam etmişti. 20 Temmuz’da da bazı sulh ceza hâkimlikleri ve ağır ceza mahkemeleri eliyle sürdürülüyor.

Bu hâkimlik ve mahkemeler ne yazık ki derin operasyonların aracı olarak kullanılıyor.

Hedef alınan kişi ve kesimlere yönelik sindirme veya tasfiye operasyonları bunların verdiği, temel hukukî kriter ve kıstaslarla tamamen çelişen kararlarla gerçekleştiriliyor.

Karanlık ve meş’um 15 Temmuz fitnesinin ardından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerinin askıya alındığı resmen deklare edilerek 20 Temmuz’da başlatılan OHAL sürecinde bu durum daha vahim hale geldi.

Delilsiz tutuklamalar ve “Deliller toplanamadığı için tutukluluğa devam” kararları, bu dönemde en çok can yakan, konuşulan ve bundan sonraki dönemlerde de unutulmayacak kararlar olarak buralardan sâdır oldu.

Ve bu kararlar, başında Adalet Bakanı ve Müsteşarı bulunan HSK takibi altında verildi.

Eskaza hoşa gitmeyen kararlar çıktığında, bunlara imza atan mahkemeler “jet hızıyla” dağıtıldı ve üyeleri başka yerlere sürüldü.

Yargıtay, AYM ve AİHM kararlarını dahi dinlemeyip aylarca direnen mahkemeler oldu.

Bu direnişin Deniz Yücel ve Rahip Brunson gibi dış boyutu olan isimlerin üzerinden de devam ettirildiği davalarda varılan malûm sonuçlar ise, Türkiye’de yargının işleyiş tarzıyla ilgili olarak OHAL hukukunu dahi ihlâl eden hukuksuz uygulamaların doğurduğu olumsuz imajı iyice pekiştiren son derece talihsiz hukuk skandalları olarak kayda geçti.

Keza Mehmet Altan’ı AYM ve AİHM kararlarına rağmen tahliye etmemek için aylarca sürdürülen inadın abesiyeti, nihaî aşamada verilen beraat kararıyla tescil edilmiş oldu.

Benzer bir durum, hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet cezası Yargıtay tarafından bozulan ve bidayet mahkemesindeki son duruşmada tahliye edildikten sonra hakkında yeniden yakalama-tutuklama kararı çıkarılan Ahmet Altan’la ilgili süreçte tekrarlanıyor.

Üstelik yargı reformu diye takdim edilen paket Mecliste daha yeni kabul edilmişken!

Adalet Bakanının “Reformlar iyi uygulama ile hayat bulur” sözünden kısa süre sonra!