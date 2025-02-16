Keçeden seccade yapıyoruz

Faaliyet Köşesi

Merhaba sevgili çocuklar, Şaban ayının sonuna yaklaştık. Ramazan ayına sayılı günler kaldı.

Bu hafta, teravih namazlarına hazır olmak için kendimize özel seccade yapacağız. Keçeden hazırladığımız seccadelerimizi hem evimizde vakit namazlarında, hem de yanımızda camiye götürerek kullanabiliriz. Allah kabul etsin.

Malzemeler:

- Keçe kumaş 60x120 cm

- Cırt cırt yapışkanlar

- Makas

- Cami, Kâbe, Güneş, yıldız , çiçek gibi desenler

- Simli eva kâğıdı

Yapılışı:

Öncelikle seçtiğimiz desenleri eva kâğıtlarıyla yapacağız. Desenleri kesip kalıp çıkaracağız. Eva kâğıtlarını şekillere göre keseceğiz. Cırt cırt yapışkanların bir ucunu seccadede istediğimiz yere, diğer ucunu eva kâğıttan hazırladığımız desenlerin üzerine yapıştırıyoruz. İsimlerinizi de kâğıtlara yazıp keserek seccademizi yapıştırabilirsiniz. Sabahları güneş ve bulutlar, akşamları yıldız ve ayı ekleyerek değişiklik yapabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin.

Dua defteri yaptık

Geçtiğimiz Perşembe gecesi Berat Kandili’nde çocuklarla buluştuk. Haftalık dersimizi bu geceye denk getirdik. İlk önce Berat Gecesinin faziletini konuştuk. Hazırladığımız kandil hediyelerini verdik. Gelen misafirlere ikram etmek üzere kandil simitleri yaptık. Sonrasında keçeden dua defteri hazırladık.

Bir yıllık kaderimizin yazıldığı bu mübarek günde ulaşmak istediğimiz şeyleri, hazırladığımız görselleri keserek defterimize yapıştırdık. Ara ara eklemeler de yapacağız. Çok güzel oldu. Duanın kaderimize etkisi anlatıldı, miniklerin heyecanları arttı.

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