Bir Endülüs şaheseri: Kurtuba Camii

DÜNYADA İSLÂM MÜHÜRLERİ

Bugün rotamızı İslâm ülkelerinden farklı bir yere çeviriyoruz. Zamanında Endülüs İslâm Devleti’ne ev sahipliği yapmış İspanya’da o döneme ait farklı bir yapı bulunuyor. Kurtuba Camii o dönemi içinde barındıran eşsiz eserlerden bir tanesidir.

BİRİNCİ ABDURRAHMAN DA ÇALIŞIYOR

Kurtuba Camii İspanya’da Endülüs Emevi Devleti zamanında yapılan en ihtişamlı cami konumunda. Cami, Endülüs İslâm Devletini kuran Birinci Abdurrahman tarafından Kurtuba’da yaptırılmaya başlanıyor ve Bağdat’ta bulunan camilerden daha büyük ve görkemli olması hedefleniyor. Yapımında bizzat Birinci Abdurrahman da çalışıyor. Irak, Suriye ve doğunun birçok yerinden getirilen malzemelerle yapılıyor ve değerli taşlarla süsleniyor. Yapı 10 senede tamamlanıyor, fakat şimdiki halini alması 205 sene sürüyor. Caminin önemli özelliklerinden biri sütunlarıdır.

EN GÜZEL KISIM MİNBERİ

Caminin içinde her biri 10 m yüksekliğinde 1419 sütun bulunuyor. Bu sütunlar için farklı mermerler bir arada kullanılmış, kemerlerle de iki katlı görünüm sağlanmıştır. Camiye girince, sütunlar bir ormanın içindeymiş hissi veriyor. Zemini kıymetli mermer ve süslü tahtalar ile işlenmiştir. Yapının duvar ve tavanlarında oymalar, işlemeler ve gazeller bulunuyor.

Bakıldığında Kurtuba Camii’nin en güzel kısmı mihrabı ve minberidir. Mihrap at nalı şeklindedir. Minber, pek çok fildişi parçayla, değerli taşlardan altın çivilerle yapılmıştır.

Endülüs Emevi Devleti İspanyollar tarafından yıkıldıktan sonra Kurtuba Camii, katedrale çevrilmiş sütunlarından bazılarını kaldırılıp ilâveler yapılıyor. Bu muhteşem yapı kendisinden sonraki birçok esere örnek teşkil etmiştir.