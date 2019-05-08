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8 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Dünya’nın ikinci Büyük Camii: 2. Hasan Camii

Kübra ÜNÜVAR
08 Mayıs 2019, Çarşamba 00:27
DÜNYADA İSLÂM MÜHÜRLERİ

Fas’ın Beyaz şehri Kazablanka. Atlas Okyanusu’nun sınırında bulunan bu şehir Fas'ın en büyük şehri. Bu şehir Ramazan Ayında diğer şehirlere göre biraz daha farklı. Burada insanlar genel olarak sahura kadar uyumuyor. Bu süre ya aile sohbetleri ya da eş dost ziyaretleriyle değerlendiriliyor. Sahur vakti Faslılar için bir yandan sahurlukların yendiği diğer yandan da iftar için hazırlıkların başladığı bir andır. O halde Kazablanka’yı önemli kılan Dünyanın en büyük 2. Camii olan “2. Hasan Camii”ne doğru yol alalım. 

Rüya üzerine yapılan Cami

Okyanus kıyısında Kazablanka’nın en önemli yapısı Hasan 2 Camii, Mekke’den sonra dünyanın en büyük camisi konumunda. Fas’ta büyük etkisi olan Kral 2. Hasan’ın bir rüyası üzerine yapımına başlanan bu muhteşem cami, kralın rüyasına uygun şekilde İslâm’ın simgesi olarak, 4’te 3’ü Atlantik Okyanusu’nun üzerine inşa edilmiş. 1980 yılında yapımına başlanan cami, sekiz yılda tamamlanmış. Caminin minaresi tam 200 metre yüksekliğinde. Aynı anda 100 bin kişinin namaz kılabildiği ve çok ince bir işçiliğin ürünü olan Hasan 2. Camii’nin üzeri açılabilir konumda inşa edilmiş. İki katlı cami Fas’ın karakteristik özelliklerini barındırıyor. Yapımı on üç yılda tamamlanan cami tabiî sahilde değil, sun’î platform üzerinde inşa edilmiş ve tam anlamıyla suyun üstünde duruyor. Caminin zemini yüksek mukavemetli camdan yapılmıştır, böylece ziyaretçilerin okyanusun dalgalarını ve sualtı sakinlerini görebilme imkânı oluyor. 

 Razaman ayında 2. Hasan Camii

İnternete ‘Ramazan ayında 2. Hasan Camii’ yazdığınızda farklı şeyler karşınıza çıkabiliyor. Fas akşam ezanının okunması ve insanların iftarlarını açmak için evlerine çekilmesiyle büyük bir sessizliğe bürünüyor. Fakat Kazablanka sokakları, kısa bir süre içinde 2. Hasan Camii’ne doğru hızla artan kalabalıklara sahne oluyor. Camiye yakın sokaklar tamamen araçlar tarafından kapatılıyor. Kaldırımlar ise kimi yalnız, kimi aileleriyle camiye doğru yol alan insanlarla dolup taşıyor.  Caminin içini dolduran Fas halkı, büyük bir meydanı andıran avluda hasırlarını sermeye ve saf saf dizilmeye başlıyorlar. Caminin üst katıyla avlunun arka tarafı kadınlara ayrılmış durumda.  Davudî sesiyle imam kısa bir vaaz verdikten sonra vakit namazı ve ardından da teravihe geçiliyor. Edindiğim diğer bilgi ise Teravih namazı ülke genelinde oldukça önemli ve hatimle kılınmasına dikkat ediliyor.

Etiketler: cami, Fas, Kazablanka
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