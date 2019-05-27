Pakistan’ın simgesi: Badshahi Camii

DÜNYADA İSLÂM MÜHÜRLERİ

İslamî hassasiyetlerin çok yoğun yaşandığı ülke olan Pakistan’da ülke genelinde yaklaşık 3 bin civarında medrese bulunuyor. Medreselerde ise yaklaşık 1 milyon 800 bin öğrenci eğitim görüyor. Ülke, bir dönüm noktası olarak görülen eseri de bünyesinde barındırıyor. Badshahi Camii, 6. Babür İmparatoru Ebul Muzaffer Muhyiddin Muhammed tarafından Pakistan’ın Lahor eyaletinde yaptırılmıştır. Cami, dünyadaki 50. Büyük ve Güney Asya’daki 2. Büyük cami olarak nitelendiriliyor.

Bayramlaşma yeri olarak kullanıyor

Badshahi Camii, 1671 ve 1673 yılları arasında yaptırılıyor. Cami, Lahor şehrinin tarihinde bir dönüm noktası ve önemli bir turistik merkez oluyor. Caminin mimari yapısı Delhi’de bulunan Cuma Mescidi ile benzerlik gösteriyor ve halk tarafından bir bayramlaşma yeri olarak kullanılıyor. Badshahi Camii’nin avlusu 276 000 metrekaredir ve Badshahi Camii, bir vakit namazında 100-110 bin kişi alabiliyor. Aynı zamanda Badshahi Camii’nin minarelerinin uzunluğu 60 metre olarak ölçülmüştür. Badshahi Camii, Cihangir Mezarı’ndan birkaç mil uzaktadır. Ünlü düşünür Muhammed İkbal’in mezarı da Badshahi Camii’nin hemen yanında yer alıyor. 1671 yılında inşasına başlanan ve 1673 yılında tamamlanan Badshahi Camii’nin inşasını Fidai Han Koka yapmıştır ve bu cami aynı zamanda onun ustalık eseri olmuştur.

1960’da orijinal haline getiriliyor

Caminin tarihi geçmişi ise oldukça ilginç. 1841 yılında devam eden sivil savaşlar esnasında ise Ranjit Singh’in oğlu olan Sher Singh, caminin geniş minarelerine hafif silâhlar yerleştiriyor ve bu hafif silâhlar kuşatılmış olan Lahor Kalesi’ne sığınan Chan Kaur destekçilerini bombalamak için kullanılıyor. Bu arada, Sher Sing ordusunda bulunan Fransız Süvari Subayı, kaledeki barutu geçici olarak saklamak için Badshahi Camii’nden Lahor’a kadar giden gizli tüneli kullanıyor. Bütün bu gelişmelerin neticesinde Badshahi Camii, 1852 yılında tekrar restore ediliyor ve cami 1960 yılında orijinal haline getiriliyor.