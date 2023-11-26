Arkadaşlık ve dostluk

“İyi geçinmenin anahtarı doğru olmaktır. O anahtar dostluk kapısını açar.”

“Dostu olanlar daha mutlu.” Bu tespiti Dr. Öğr. Üyesi Fatma Turan, dostluk ilişkisinin insanın hayatındaki yeri ve önemine dair değerlendirmelerde bulunurken yapmış.

Yapılan bir araştırmaya göre, dostu olanlar çok daha mutlu. Bu da iyi ilişkileri olanların daha mutlu olduğunu ortaya koyuyor. Kişinin yaşamında diğer insanlarla kurmuş olduğu ilişkilerin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Fatma Turan, “Günlük yaşamımızda çevremizdeki kişilerle kurduğumuz olumlu ilişkiler kendimizi mutlu hissetmemizi sağlar ve psikolojik iyi oluşumuza önemli katkıda bulunur. Çevresindeki kişilerle karşılıklı güvene, saygı ve sevgiye dayalı ilişkiler kurabilen kişilerin kendilerini daha iyi hissettiklerini ve psikolojik iyi oluşlarına önemli katkılarda bulunduklarını ifade edebiliriz” demiş. (Yeni Asya, 1 Eylül 2023)

Her insan güvenebileceği samimi hisleri olan birisi ile arkadaş-dost olmak ister. Çünkü arkadaşlık-dostluk bir lokmayı paylaşmayı gerektirdiği gibi acıları, sevinçleri de paylaşmaktır.

Henri Nouwen şöyle der: “Kendimize dürüstçe hayatımızda kimlerin bizim için önemli olduğunu sorduğumuzda, bize nasihat edenlerin, çözüm sunanların değil, acılarımızı paylaşan ve yaralarımıza yumuşak ve şefkatli elleriyle dokunanlar olduğunu görürüz. Acı ve karmaşa dolu anlarımızda sessizce yanımızda olan arkadaş, güçsüzlüğümüzün en derin anlarında bizim kadar çaresizce yanımızda kalan arkadaş, ne yapacağını bilmese de bu bilememe duygusuna rağmen bizimle olan arkadaş... İşte bizi gerçekten seven, bizimle gerçekten ilgilenen dostlar onlardır.”

Arkadaş/dost olmanın birçok özellikleri, olması gereken şartları vs vardır. Ama “hepsinden önemlisi dost/arkadaş; matematiksel olmalı. Yani, sevinci çarpmalı, üzüntüyü bölmeli, geçmişi çıkarmalı, yarını toplamalı.” (Feyza Nur Güntay, Yeni Asya, 1 Ağustos 2004)

“İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur.” (Mevlana) Bu sebeple bilhassa gençlik çağındaki kimselerin doğru arkadaş seçmesi, hayatlarının doğru istikametlenmesine yol açacaktır. Onun için insanın “Kişi, dostunun dini üzeredir. O hâlde her biriniz dost edindiği kişiye dikkat etsin.” (Tirmîzi, Zühd, 45) Peygamberi tavsiyeye uyması gerekir.

Osmanlı devrinde kullanılan bir terzi makasında şöyle yazıyormuş: “Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla düşman olma.”