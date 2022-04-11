Bediüzzaman’ın bazı özellikleri

NEDEN BEDİÜZZAMAN? - Fahri Utkan

“O, halkların hediyesini kabul etmemiş, hiçbir surette zekât almamış, hizmet-i imaniyenin kemâl-i ihlâsla meydana gelebilmesi için, Uhrevi hizmet mukabilinde hiç bir şey talep etmemek” olan kutsî düsturu seksen küsur senelik hayatı boyunca tatbik etmiştir.”

“O, şahsi dehasıyla insanlık âleminde yeni bir çığır açmıştır. Bütün istidadını ve benliğini ezeli bir hakikate feda ederek; bütün zamanlarda hükümran olan bir hakikati dava edinmiştir: Kur’an-ı Hakim’e ve Din-i Mübin-i İslâm’ın mübelliği Hz. Muhammed (asm)’a hizmet etmiştir.”

