"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

En büyük cehalet, cehaletini bilmemektir

M. Fahri UTKAN
09 Ocak 2020, Perşembe
Cenab-ı Hak (cc) Araf. Sûresi 199. âyetinde “Resulüm, Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” demektedir.

Allah, görüldüğü gibi buna benzer birçok âyette olduğu gibi Peygamberimiz’e (asm) bazı tavsiyelerde bulunuyor. Yapması gerekenlerin yanında bir de yapmaması gerekenleri de bildiriyor. Bu âyette yasaklanan öğüt ise “..cahillerden yüz çevir. “ dir.

Peki kimdir bu cahiller, nedir bunların özellikleri ki, onlardan yüz çevrilmesi gerekiyor.

Hazreti Sehl’e: “Cehaletten daha kötü bir şey bilir misin? diye sorduklarında; “Bilmediğini bilmemek “, diye cevap vermiş.

Yine Sehl Hz.leri başka bir zaman da: ” Cehaletten daha büyük bir günahla Allah’a isyan edilmemiştir.” diyor. Bu cehaletten kasıt, Allah’ı tanımayan, iman nedir bilmeyen kişilerin vasfı olan cehalettir.

Yine eski büyüklerimizden İsmail Hakkı Bursevi: ” İlim cehaleti örten bir perdedir. Kötü olan cehalet ile, iyi olan hikmet aynı yerde toplanıp birleşmez.” demiştir.

Yukarda bahsettiğimiz iki büyüğümüzün söylediklerine baktığımızda, cahilliğin ne olduğu, cahillerin özelliklerinin neler olduğu biraz ortaya çıkmakta. 

Şöyle ki: Cahil, Allah’ı bilmeyen tanımayan kişilerdir. Bunların yaptıkları da cehalettir. Başka bir deyişle bilmediğini bilmeyen de cahil sıfatına lâyık kişidir.

İlim cehaleti (cahilliği) örten bir perde olduğuna göre, cahil de ilmi olmayan kişi demektir.

Bu sözleri destekleyen şu söz de doğrulardan biridir: ”Bir insana cahilliğini tanıtmak zor, neredeyse imkânsız. Zira cehaletini tanıyabilmek için de bilgi lâzım. Dolayısıyla, cehaletini görebilen kimse cahil sayılmaz. (J. Taylor)

Cahil kimseyi davula benzeten Sadi Şirazi:  “Cahil davul gibidir, sesi bol, içi ise boştur.” demektedir.

Peygamberimizin (asm) deyişi ile: “Bir insan cehaletini giderecek ilmi öğrenmek için Çin’e bile gitmelidir”

Demek insan cahil olabilir. Ama bu cehaletini inkâr etmek ikinci bir cehalettir ki, esas giderilmesi gereken de budur.

İnsanoğlu iki yönden yanlış yapar. Ya cehaletten ya da menfaatten. O halde dünyevî veya uhrevî işlerimizde hata yapmamak için cehaletimizin hangi konuda olduğunu bilerek onu gidermeye çalışmalıyız. 

Aksi halde hata yapmaktan kurtulamaz ve gerek insanların nazarında gerekse Allah’ın nazarında istemediğimiz durumlara düşebiliriz.

Okunma Sayısı: 81
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yine tek adam, baskı ve adaletsizlik

    Yeşiller insan haklarına daha çok sahip çıkmalı

    Siyasîleri değil, bilimi dinleyin

    UMH Başkanı: Mutabakat zaptı imzalama hakkına sahibiz

    İran: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil

    Almanya'dan 'Libya Suriye'ye dönmesin' çağrısı

    'İran hedefleri bilinçli olarak ıskaladı'

    'Irak'ın savaş alanına çevrilmesini kınıyoruz'

    THY Irak ve İran seferlerini geçici olarak durdurdu

    Trump ulusa sesleniyor

    Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama

    Eski Nissan CEO'su: Japonya'da baskıya uğradım

    Erdoğan ve Putin, 12 Ocak’ta Libya için ateşkes çağrısı yapacak

    Pakistan'dan 'gerilim azaltılsın' çağrısı

    Trump, İran ile ilgili açıklama yapacak

    Yunanistan, F-35 programına katılmak istiyor

    'Saldırıdan önce Irak hükümetini bilgilendirdik'

    AB'den Brexit sonrası geçiş uyarısı

    Putin: Rusya-Türkiye işbirliği gelişiyor

    Yeni tehlike: 'Sosyal medya saldırganlığı'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Libya üzerinden İsrail tuzağı mı?
    Cevher İLHAN

    Fitne ateşine karşı…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Oyun kurucu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Teşkilât-ı Mahsûsa uydurması (2)
    Ali FERŞADOĞLU

    Nereden, nereye?
    Genel

    Siyasîleri değil, bilimi dinleyin
    Süleyman KÖSMENE

    Depremi imanla okumak
    Faruk ÇAKIR

    En önemli dert
    Mikail YAPRAK

    “Sen de minarede şarkı söyledin mi?”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.