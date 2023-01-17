Hayat ve insanlar

ŞİİR - M. FAHRİ UTKAN

Bazı insanlar var ruhları nahoş, Başkaları ise kalpleri bîhuş, Çoğu kişilerin ise kafaları bomboş. Bu da gösteriyor bazıları da sarhoş. Geçmişe baksan görürsün, vahşet. Böyle baksan kalbin dolar kasvet. Geleceğe bakarsan imanla, olmaz yeis. O zaman bakarsan dünyaya olmaz, beis. Kurmalı insanlar beraberce, kardeşlik. Aklı olan yapmalı Kur’ân’a, talebelik. Müslümanların şiarı olmalı beraberlik. Bu da olur cemaatlerde işbirlik. Öyle bir devirdeyiz ki, bu âlemin. Bülbüller ötmüyor, gül bahçeleri kurumuş. Öyle hurafeler asrındayız ki, İslâm’ın, Çok az bülbülü, çok az gülzârı kalmış. M. FAHRİ UTKAN

Okunma Sayısı: 177

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.