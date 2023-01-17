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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Hayat ve insanlar

M. Fahri UTKAN
17 Ocak 2023, Salı
ŞİİR - M. FAHRİ UTKAN

Bazı insanlar var ruhları nahoş,

Başkaları ise kalpleri bîhuş,

Çoğu kişilerin ise kafaları bomboş.

Bu da gösteriyor bazıları da sarhoş.

 

Geçmişe baksan görürsün, vahşet.

Böyle baksan kalbin dolar kasvet.

Geleceğe bakarsan imanla, olmaz yeis.

O zaman bakarsan dünyaya olmaz, beis.

 

Kurmalı insanlar beraberce, kardeşlik.

Aklı olan yapmalı Kur’ân’a, talebelik.

Müslümanların şiarı olmalı beraberlik.

Bu da olur cemaatlerde işbirlik.

 

Öyle bir devirdeyiz ki, bu âlemin.

Bülbüller ötmüyor, gül bahçeleri kurumuş.

Öyle hurafeler asrındayız ki, İslâm’ın,

Çok az bülbülü, çok az gülzârı kalmış.

M. FAHRİ UTKAN

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