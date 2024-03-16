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16 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Üstad, Üstadı anlatıyor

M. Fahri UTKAN
16 Mart 2024, Cumartesi
“..Benim gibi çok itirazata ve tenkidata medar olabilen ve sukut edebilen çürük bir direk..” (Mek.626)

· “Eski Said’in serkeş, müftehir, mağrur, ucublu, riyakâr nefsi…”(Sözler.769)

· …müzekka (tezkiye edilmemiş, aklanmamış) olmayan nefis.. (Sözler.769)

· “Kendini recul-i facir (haram ve günaha dalmış kötü insan) bilmelisin.” (Sözler.769)

· “..münzevi, mücerred, garip, ihtiyar, fakir ve kendini kabir kapısında gören ve bütün kuvvet ve kanaatiyle fâni şeyleri bırakıp, eski kusuratına bir kefaret ve hayat-ı bakiyesine bir medar arayan ve dünyanın rütbelerine hiç ehemmiyet vermeyen ve şiddet-i şefkatinden masumlara, ihtiyarlara zarar gelmemek için, kendisine zulüm ve tâzip edenlere beddua etmeyen bir adam..” (Şua’lar.14. şua:711)

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