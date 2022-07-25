25 Temmuz’un unutulmaz hadiseleri

Türkiye tarihi, İslâm âlemi ve dünya tarihi açısından, 25 Temmuz, unutulmaz hadiselerle dolu dolu görünüyor. Kronolojik sıraya göre bunlardan bir kısmının hikâyesini kısaca nakletmeye çalışalım.

Endülüs’te ilk büyük zafer

Tarihte şânla-şerefle yâd edilen büyük İslâm kahramanı Tarık bin Ziyad, kendi komutası altındaki 12 bin kişilik İslâm ordusuyla birlikte 711 yılı 19 Temmuz’unda fiilen başlattığı İspanya (Endülüs) fethini kısa sürede tamamlayarak 25 Temmuz’da nihaî zafere imza atmış oldu..

Bu mukaddes ordu, yıldırım hızıyla kazanmış olduğu bu muazzam zaferin heyecanı ile sarhoşluğa değil, bilâkis şükür ve ibadete daha fazla yönelmek sûretiyle, orada rüştünü de ispat etmiş oldu.

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25 Temmuz 1814

Demir yollarının babası olarak da bilinen İngiliz mühendis George Stephenson, kendi tasarımı olan “Rocket” isimli ilk buharlı lokomotifi çalıştırmayı başardı. Bu lokomotif, Liverpool-Manchester hattında, saatte 22 km hızla 12942 kg yükü taşımış oldu.

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25 Temmuz 1908

Hürriyet ve meşrutiyet talepleri doğrultusunda gelişen hadiselerin fıtrî seyrine razı olmaktan başka çaresi kalmayan Sultan Abdülhamid, 24 Temmuz 1908’de resmî bir fermanla meşrutiyetin yeniden tesis edileceğini ilân etti. Osmanlı Türkiyesi, 25 Temmuz’da bambaşka bir güne uyanmış oldu.

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25 Temmuz 1909

Fransız pilot Louis Bleriot, tek kanatlı bir uçakla Manş denizini aşarak deniz üstünde uçan ilk havacı unvanını kazanmış oldu.

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25 Temmuz 1914

Sırbistan, kendisinin baş müsebbibi olduğu Birinci Dünya Savaşı sebebiyle ülke çapında seferberlik ilân etti.

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25 Temmuz 1933

Sovyet Rusya’dan sürgün edilen Lev Troçki, M. Kemal’in kabulüyle 1929’da sığınmacı olarak gelmiş olduğu Türkiye’den Fransa’ya gitti.

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25 Temmuz 1934

Bediüzzaman Said Nursî, sekiz buçuk senedir mecburi ikamete tabi tutulduğu Barla’dan alınarak Isparta şehir merkezine getirildi. Bu tarihten tam dokuz ay sonra, buradan da alınarak Eskişehir hapishanesine sevk edildi.

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25 Temmuz 1943

Benito Mussolini’nin iktidardan düşürülmesiyle, Faşizm, İtalya’da yasadışı olarak kabul edildi. İki yıl sonra da Nazizm, Almanya’da aynı şekilde yasa dışı ilân edildi.

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25 Temmuz 1950

Bakanlar Kurulu, BM kararı doğrultusunda aldığı bir kararla, Komünist Kuzey Kore’nin işgaline uğrayan Güney Kore’nin yardımına asker gönderilmesi uygun görüldü. İlk etapta 4500 kişilik bir askerî birlik gönderildi.

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25 Temmuz 1951

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanun Mecliste kabul edildi.

Bir oldu-bittiye getirilerek çıkartılan bu kànun, yekûn 487 üyeli Meclis’in sadece 232 üyesinin oyuna dayanmaktadır. Yani, ortada “salt çoğunluk” dahi yoktur.

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25 Temmuz 1951

Hapisten çıktıktan sonra Sovyet Rusya’ya kaçan Şair Nazım Hikmet’in Bakanlar Kurulu tarafından Türk vatandaşlığından çıkarılmasına karar verildi.

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25 Temmuz 1986

Üstad Bediüzzaman’ın ilk talebelerinden İbrahim Hulusî Yahyagil’in vefâtı.

Hulusî Bey, ilk kez 1929 senesinde Eğirdir Dağ Komando Taburunda yüzbaşı iken Üstad Bediüzzaman ile Barla-Bedre arası kırlık bir alanda tanışmışlardı.