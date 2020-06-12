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12 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

Sinek ilâcı (!)

M. Said BAYRAKLILAR
12 Haziran 2020, Cuma
Günlerdir evde sinekleri bekliyorduk.

Sinekler gelirse ortalığı temizler inşallah bu salgından kurtuluruz diye. Sineklerin temizlikçi olduğunu Bediüzzaman Hazretleri’nden öğrenmiştik. Sonra birden sinekler kalabalık gruplarla evimize ziyarete geldiler. Evde herkes çok sevindi. Bu sırada dışardan bir ses geldi. Oğlum dedi ki “Baba! Sinek ilâcı sıkıyorlar.”

Dedim “Sinek ilâcı değil sinek zehiri, eğer sineklerin hastalıklarını tedavi etmek için sıkılsa, ilâç derdik, ama öldürmek için sıkıyorlar.” İşte insan yaptığı işin ne kadar kötü olduğunu kendisi de fark ettiği için ‘sinek zehiri’ demek yerine, ‘sinek ilâcı’ demiş. Çünkü zehir dese belki insanlar düşünmeye başlar “Ne yapıyoruz biz?” diye. Ama ilâç iyi bir şey olduğu için itiraz eden de, düşünen de yok!

Bilimin çok hızlı geliştiği bir devirdeyiz. Her geçen gün şu kâinattaki mükemmellikleri keşfediyoruz. Daha önce işe yaramaz sandığımız birçok şeyin artık ne işe yaradığını biliyoruz. Artık herkes anladı ki kâinatta hiçbir şey boşu boşuna yaratılmamış. İlim adamları da itiraf ediyor ki, kâinatta bulunan her şeyin bir vazifesi var.

Sineklerle ilgili henüz yeterli çalışma yapılmadığından tam olarak ne işe yaradıkları, ne vazife gördükleri tam bilinmiyor. Ancak hiç kimse, bu kadar kalabalık yaratılan sineklerin boşuna yaratıldığını söyleyemez. Nerede kirli bir şey veya bir yara bulunsa sinekler oralara rağbet gösteriyorlar. Çok kirli yerlerde topluluklar halinde bulunuyorlar. Buradan anlaşılıyor ki bu sineklerin, kirler ve hastalıklarla alâkalı bir vazifesi var. Bizim henüz anlamamış olmamız onun olmadığı anlamına gelmez. Her yerde geçerli bir kaide var, bilmediğin, anlayamadığın işlere karışma. Evet, madem insan sineklerin ne vazifesi olduğunu bilmiyor, o halde karışmasın.

Dünya, Kâinatın düzenine müdahale ettiğinden dolayı büyük bir salgınla uğraşıyor. Hâlbuki salgın çıkmadan önce düzene zarar vermeseydi daha iyi olmaz mıydı? Şimdi bu salgından dolayı evden çıkamıyoruz. Dışarıya da maskeyle çıkmak zorunda kalıyoruz.

Bu sineklerin soludukları havayı kirletmeye ne hakkımız var! Onların maskesi de yok, bilim kurulları da yok. Ancak ona rağmen hayatta kalmayı başarıp, bize hizmet etmeye devam ediyorlar. Kendinden başkasını düşünmeyen bencil insan artık sinek düşmanlığını bırak!

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