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20 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Dikkat; İmtihanımız Devam Ediyor!

M. Said ZEKİ
20 Aralık 2021, Pazartesi
Herkesin bir senaryosu var. Herkes kendi filminin başrol oyuncusu ve biricik. Hikâyenin veya filmin uzun ya da kısa olmasından çok, kaliteli olması önemli.

Kimi insanların ömür kitapları uzundur; fakat içinde dişe dokunur pek hikâye çıkmaz. Bazıları ise, kısacık ömre yüzlerce kaliteli hikâye sığdırıverir. 

*** 

“Dar kapıdan yalnız ve teker teker geçiniz” diyor Hz. İsa aleyhisselâm. Yalnız doğuyor insan, kalabalıklar arasında yalnız yaşıyor ve yalnız ölüyor. Fakat herkes, herkes ile imtihan oluyor. 

Hiçbir insan, diğerinin yerine sınava giremiyor. Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmediği gibi. Herkes hesabını, Allah’a yalnız olarak veriyor. Kazanıyor veya kaybediyor.

***

Evet her insanın bir hikâyesi var. Bir yolcu çünkü o. 

Doğumdan ölüme, takdir edilen rızık duraklarına uğrayarak devam ediyor yolculuk. 

İçinde kervanlar, trenler, gemiler, uçaklar geçen.. şarkılar, türküler, hikâyeler gibi.. 

Çok olaylar geçiyor insanın başından. Farklı etkiler bırakıyor ruhunda.

Hayatına dokunan insanlar oluyor. Bazıları uzun süre kalıyor hayatında.. 

Bazıları dokunup geçiyor; bir defa dinlenen şarkılar gibi.. 

***

Elbette ki; çok önemli bir asırdan ve imtihandan geçiyoruz. Bütün zamanların en şiddetlisi ve en dehşetlisi.. Ebedî bir mutluluğu kazanmak veya kaybetme sınavı.

Risâle-i Nur’daki ifâdesi ile bu asır enâniyet asrı, fitne ve fesat asrı, helâket ve felâket asrı. 

Evet; bütün insanlar, bütün peygamberler, evliyalar, büyük zatlar çeşitli olaylarla, musîbetlerle, saltanatla imtihan olmuş; elekten kalburdan geçirilmişler. 

Sadece deliler ve şimdilik çocuklar bu sınavdan muaf..

***

İnsan tercihlerinden ibaret ya! Bazıları ‘elması, Nur ve Nuranî hizmetleri’ tercih ederken; bazıları ‘zulüm ve zulmetli, karanlıklı oyuncakları’ seçiyor. Fakat imtihan gereği, hiç kimsenin garantisi yok. Her an roller değişebiliyor.

Yetki varsa; sorumlulukta vardır. Nimet verilmiş ise, külfeti de olacaktır. 

Birilerine Allah iman, Kur’ân hakikatlerini nasip etmiş ise, bunun şerefi mükâfatı olduğu kadar, mesuliyeti de olacak elbette. 

Allah’ın (cc) âyetleri olan kudsî hakikatler, az bir fiyatla satılmaz, vazgeçilmez, kenara atılmaz. 

Dâvâ adamları fırtınalarda sarsılmaz. İnkisâr-ı hayâle ve ümitsizliğe düşmez. Gayret ve ciddiyetle hizmette ileri atılmaya devam eder.

***

Dehşetli cereyanların hüküm sürdüğü bu zamanda; maddî ve mânevî fırtınalar her şeyi kendi hesâbına alıyor ve alet ediyor maalesef.

Hayret ve esef veren ise; bazı hakikat kahramanlarının yanlışları... 

Bu kudsî hakikatleri okuyup kabul ettikten sonra, gereğini yapmamaları.. 

Hakikatleri, hadiselere ve gidişata tatbik edemeyerek; taraftarlık veya menfaat gibi basit sebeplerle farklı tevillere girmeleri.. Okyanusları aşıp, derede boğulmaları..

Yıllarca bu hakikatleri canı pahasına okuyup yaşayan bu kahramanlara ne oluyor ki; 

basit bir dünya menfaati veya dünyevî bir makam veya hafif bir korku ile bir akıl tutulması yaşayarak farklı yollara süluk ediyorlar!

***

Yaşanılan, yapılan yanlışlar insanı hayrete düşürüyor. Herkes kendi akıbetini hatırlayıp titriyor. Bazıları müthiş hayal kırıklıkları yaşıyor. Güvendiği dağlara karlar yağıyor.  

Sadece bizim değil, bütün insanlığın problemi bu. Bir çağ yangını sarıyor ruhları.. Birer çığlık koparıyor.. ebed isteyen yanık yürekler.. Çare arıyor..

“Evet, dünyanın mâhiyeti anlaşıldıktan sonra, elbette hayat-ı ebediyeden başka beşeriyetin o inkisâr-ı hayâl yarasını tedâvi edecek Kur’ân’dan başka yoktur.”

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