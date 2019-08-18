Hayatı şiir tadında yaşamak mümkün (mü?)

Ruhların dili şiir.

Hayat; insana bahşedilen en güzel hediye… Göz, ruhun penceresi. ‘Rabbimin bir emri’ olan ve ‘insanın hakkında çok az bildiği’ ruh ulvîdir, yücedir. Yüksek ve nezih bir hayat sürmek ister, imtihan için gönderildiği şu hayatta ve sürgün edildiği şu ‘beden evi’nde. O zaman hayatı şiir tadında yaşamak bir idealimiz olmalı.

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Önce mümkün olduğu kadar kendimizi ve ruhumuzu tanıyalım. Bu cevheri ne kadar yakından tanırsak kıymetini o ölçüde idrak ederiz. Bazı âlimler bu cevheri ‘ulvî hedeflere yöneldiğinde ruh, süflî işlere yöneldiğinde nefis veya nefs-i emare’ adını aldığını söylüyorlar.

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Göz öyle bir penceredir ki; ruh o pencereden bu âlemi seyreder.

Ve Nurlar’dan öğreniyoruz ki: ‘Güzel gören, güzel düşünür; güzel düşünen hayatından lezzet alır.’ Çoğumuzun ezbere bildiği bu vecizeyi hayata ne kadar tatbik edebiliyoruz?

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“Evet, dünya yüzünü bu kadar müzeyyen masnuâtla süslendirmek, ay ile güneşi lâmba yapmak, yeryüzünü bir sofra-i nimet ederek mat’umâtın en güzel çeşitleriyle doldurmak, meyveli ağaçları birer kap yapmak, her mevsimde birçok defalar tecdid etmek, hadsiz bir cûd ve sehâveti gösterir.

Böyle nihayetsiz bir cûd ve sehâvet, öyle tükenmez hazîneler ve rahmet, hem dâimî, hem arzu edilen her şey içinde bulunur bir dâr-ı ziyâfet ve mahall-i saadet ister. Hem katî ister ki, o ziyâfetten telezzüz edenler, o mahall-i saadete devam etsinler, ebedî kalsınlar; tâ zevâl ve firâkla elem çekmesinler. Çünkü, zevâl-i elem lezzet olduğu gibi, zevâl-i lezzet dahi elemdir. Öyle sehâvet, elem çektirmek istemez.”

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Elemleri lezzete çevirmek bizim bakış açımızı düzeltmemizle mümkün. İman gözlüğüyle, kendimizi, ruhumuzu, şefkâtli ve merhametli olan Rabbimizi tanıdığımızda hadiselerin iç yüzü bize görünmeye başlayacak. Kâinatın muazzam korosuyla icra ettiği musıkînin tınıları ruhumuzu coşturacak. Yaşama sevincimiz artacak.

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Bu gün kendimize bir iyilik yapıp ‘güzel görüp, güzel düşünme’ egzersizleri yapalım. Kâinattaki müziği duymaya çalışalım. Ruhumuzu bir ‘bakımdan’ geçirelim. Her şeyin bize düşman değil; bilâkis enis birer dost olduğunu görelim. Zorlandığımızda ‘Mevlâ görelim neyler; neylerse güzel eyler’ deyip hadiselerin iç yüzünü görmeye çalışalım.

Dünya gemisindeki seyahatimizde, yüklerimizi gemiye bırakıp, güzellikleri temaşa ederek Rabbimizin vaat ettiği ebedî saadet ülkesine vasıl olalım.