"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Dizelerin efendisine

Mehmet Asıf Işık
30 Kasım 2021, Salı
(Sezai Karakoç’un ardından)

Vefat haberini duyunca gam çöktü gönlüme, üzüldüm. Elbette herkes ve her şey O’na dönecek. Fakat şu çorak fikir dünyamızdan güçlükle yetişebilmiş nadir değerlerimizdendi. Samimî, mert ve yürekli, geniş ufuklu, önceyi bilip sonrayı görebilen, düşünüp tefekkür eden, fikir sancıları çeken, bilmenin sorumluluğunu duyan çileli bir fikir işçisi ve mahir bir söz ustasıydı.

Merhuma talebe olmuş bir dostumu taziye için aradım. Üzgün ve hüzünlüydü, sesi ağlamaklıydı. Döktü içinden biraz, kederin kalbini kavuran kahrını. Duygu seline kapılmış, alt-üst olmuştu. “Yazacağım, fakat suları çekilmiş, sanki kurumuş bir ırmağa dönmüşüm” dedi. Ardından bir şeyler yazıp gönderdi. Belli ki anafor yaşamaktaydı, şaşkındı, vurgun yemiş gibiydi.

Ona yaz dedim, al eline kalemi ve yaz...

Başlangıçlar ve ilk demler çoklukla zordur.

Bazen zor çıkar kelimeler kalbin dipsiz derinliklerden. Bazen hiç çıkmaz, çıkamaz; yüreğe tonlarca yükün ağırlığı çökmüş gibi olur.

Bazen tuhaf duygular kaplar kalbi, tarif edilemez; bazen gizlenir manalar, saklı kalır insanın içinde. Bazen hisleri kanatırcasına, zorlayarak güçlükle çıkar içerden yaralı-bereli sözler.

Bazen yılgın ve yorgun ya da hüzne bulanmış küskün sözlerle çıkarmaya çalıştıkça duyguları, satırlara dizmeye başlayınca kelimelerle...

İşte o vakitler yazmak zordur, bazen zordan da zor!

Bazen kalpte inkilâblar olur, devrilir devran, bahar meltemleri eser. Ruh halden hale geçer. Kıştan çıkılır gibi gönül başka mevsime girer. Hüzün sevince döner, hisler kelime libası giyer, ince sözler inci gibi dizelere dökülür.

Bazen şahlanıp kişneyen doru bir at ya da yerinde duramayan toz koparmaya hazır bir küheylân gibi kalem elde tutulamaz hale gelir...

İşte o demler gönül tava gelmiştir; yürek kıvamını bulmuş, hisler kaynayıp taşma noktasına gelince...

İşte o zaman,

O zaman akar manalar irfan dolu kalplerden, kelimeler damla damla düşer yağmur sağılan bulutlar gibi...

Sözler oynaşır insanın içinde. Bazen yağdan çekilen kıl gibi kolayca kalemin ucuna geliverir kelimeler. Üşüşürler bir an önce kâğıda yazılmak için bekleşirler...

Ey büyük şairin şakirdi,

Bugünler hüznün, hazanın ve hicranın günleridir.

Uzunca bir yola uğurladık bir sevileni daha, En Sevgili’ye, Sevgili’sine...

Derdinin acısıyla kıvranan, yanıp kavrulan,

Fikirleri ve irfanıyla bir nesli taze çiçekler gibi yetiştiren, sabır ve sebatla körpe gönülleri gülistanlara çeviren, en güzel gülleri deren mahir bir bahçevan,

Ulvî dâvâsı olup sözlere değer katan, manaya kanat takan, sözünü fikre çeviren simyacı bir bilge adam, değerlere ruh veren seçkin ve mümtaz bir sanatkâr göçtü şu dünyadan.

Ondan dolayı devran şu günlerde hüzündedir.

Hüzün sardı her yanı. Şiirler, dizeler ve fikirler bir zaman yetim kalacak. Hasreti yürekler yakacak.

Vazifesi bitti ve veda etti. Biliriz ki ruhu uçmağa (Cennete) uçtu. Biz öksüz kaldık, kendimize ağlarız...

Mahzunuz, kederliyiz ve yastayız.

Yine de ümitliyiz, İrfanımız köklerinden taze filizler veriyor; azimle, büyük emekler verilerek yetişen hakikatle sulanmış yeni ve güçlü fidanlar boy atacak. Bekleyeceğiz…

Ey şakird,

Kırık ve yaralı kalbinin derûnundaki duyguları haykır, hüznü hisset.

Azad eyle gönlünün feryadını, kopsun içinden sessiz çığlıklar, Al kalemi eline,

Bırak kendini hüzne,

Sal hislerini manaya ve kelime âlemlerine,

Ağla, ağla ve çağla...

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ortak metin bu hafta tamam

    13 milyon emekli açlık sınırında yaşıyor

    Artık millet her şeyi görüyor

    DSÖ'den Omicron uyarısı: 'Durumumuz tehlikede'

    İstanbul'da vefat sayısı 4'e, yaralı sayısı 19'a yükseldi

    Demokratik göstergelerde iyice geriye düştük

    Selimiye Camisi'ndeki 40 ay sürecek restorasyon başladı

    Meydan İtalyan Ferrero’ya kaldı

    İkinci elde “Bekle-Gör” dönemi

    Erdoğan’dan helallik beklerim

    Üretim ve ticaret durma noktasında

    ‘Helalleşme’ dedim ama ‘hesaplaşma’ ayrı

    BioNTech'tan 'yeni uyarlanmış aşı' açıklaması

    Dünya, Afrika ülkelerine kapılarını kapatıyor

    Manş Denizi’nde neler oluyor?

    İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail Cumhurbaşkanı'nın İbrahim Camisi'ne girmesine tepki
    📷

    2 bin 600 yaşından büyük ağaçla tanışın

    İzmir'de deniz taştı

    Çiftçinin beli kırıldı - Gübreye 16 ayda 37 defa zam

    Türkiye’de su stresi artacak

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Namaz kılmayan başörtülüler
    Ali FERŞADOĞLU

    AKP nereye gidiyor, CHP nereye geliyor!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İzmir-Payamlı okuma programı
    Ahmet BATTAL

    İslam, teslim ve temsil
    Süleyman KÖSMENE

    Tesbihat baskılarında Sadıkîn ifadesi
    Cevher İLHAN

    “Helâlleşme” takdir görürken
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Vergi ve ceza zammı
    Orhan GÜLER

    “Bir hukuk manifestosu: ‘Divân-ı Harb-i Örfî...’”
    Mehmet Asıf Işık

    Dizelerin efendisine

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.