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7 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Hastalık ve sağlıkta hizmet

Mehmet CEBE
07 Aralık 2021, Salı
Kaderin cilvesi, hanımın hastalığı sebebiyle yolumuz İstanbul’a düştü.

Hastalık ameliyat gerektirdiği ve öncesinde ve sonrasında tedavi sürecinde İstanbul’da bulunmamız icap ettiği ortaya çıkınca kendimize Şişli, Feriköy civarında eşyalı kiralık bir ev ayarladık ve doktorun kontrolünde ilâçla tedaviye başladık. Üçüncü ayın sonunda Genel Cerrahinin en ağır ameliyatlarından biri olan Whipple ameliyatı, işin uzmanı doktor ve ekibi tarafından başarılı şekilde yapıldı ve duâlarınızla tedavi süreci devam ediyor. İki ay içinde inşallah tedavi sürecini İstanbul’da bitirip, Denizli’ye döneceğiz.

Tedavi sürecinde evden çok çıkmamakla beraber yaşadığımız bölgeyi sokak sokak gezme ve tanıma imkânı oldu. Şişli çok büyük bir semt ve mahallemizde yüzlerce binadan oluşan sokaklar var. Mahallemizde yaşayanlar tarihi geçmişimizle bağlantılı olarak ağırlıklı Türk olmak üzere Ermeni ve Kürt kökenli vatandaş ve kardeşlerimiz. Burada gazetemizi bayiden almaya gayret gösterdim. Ermeni vatandaşlarımıza hitap eden Agos ve benzeri gazetelerin de elden abonelere dağıtıldığını gördüm. 

Yeni Asya (Denizli) temsilcisi olmam burada gazetemizi tanıtmak için bir şeyler yapmaya beni sevk etti. Yeni Asya Gazete dağıtım birimi sorumlusu Cesim ve Yakup Beyin yardımlarıyla en yakın bayiye 50 gazete getirttim ve Feriköy’de sokak sokak dağıtmaya başladım. Dağıtım esnasında binaların yukarı katlarından bizi görüp gazete isteyenler oldu. Sepet sallayarak isteyenlere sepetlerine Yeni Asya Gazetemizi verdim. 

Ayrıca kapılara ikişer adet tanıtım amaçlı gazetelerden bıraktım ve hâlâ bu hizmetimiz her gün ayrı bir sokağa ve değişik adreslere ulaşmaya devam ediyor. 

Ve bizim burada kalacağımız Ocak ayı ortalarına kadar devam edecek inşallah. Sabah 9 gibi gazeteleri alıp üst köşeye tanıtım kaşesi vurarak gazetemizi her gün 50 haneye veya işyerine girmesine gayret ediyorum. Her gün Üstadımız Bedîüzzaman’ın bir mektubu olan ve Risale-i Nur’un tanıtımının yapıldığı gazetemiz vasıtasıyla iman ve Kur’ân hakikatlerini bir kişiye dahi ulaştırabilir miyiz gayretini sarfediyoruz. Niyetimiz Allah rızası için insanlara iman ve Kur’ân hakikatlerini ulaştırmak. Gayret bizden tevfik ve yardım Allah’tandır.   Selâm, duâ ve muhabbetle...

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