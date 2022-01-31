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31 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Yağmur, kar, kış, hepsi rahmet

Mehmet CEBE
31 Ocak 2022, Pazartesi
Geldi gelmedi, yağdı yağmadı derken kış sevimli yüzünü gösterdi. Aralık ayında peyderpey yağan yağmur ve kar Ocak ayının sonlarına doğru hem İstanbul’u hem de ülkemizin büyük kısmını beyaza bürüdü.

Bizler için bazı zorluklar getirip işlerimizde aksamalar olsa da neticeleri itibariyle hayır ve rahmet olduğunu bildiğimiz yağmur ve karın yağdırılması, başta kar topu oynayan çocuklar olmak üzere ekser insanlarımızın yüzünü güldürdü. Çocuklar gecenin geç vaktinde yağan kara bigâne kalmayıp sokaklara çıkıp kar topu oynadılar. Yüzleri hem soğuktan kızardı hem de sevinçten güldü.

Yollar kapandı, bizleri evlere kapattı, üşüdük, zorlandık bazı olumsuzluklar yaşadık, ama netice tatlı ve güzel oldu ve olacak. Atalarımızın da dediği üzere zahmette rahmet vardır demişler. Kışta yağan kar ve yağmurla çiftçiler ve tarımla uğraşanların yüzü de güldü. Toprak suya kandı, barajlar doldu. Ağaçlar ve bitkilerin suları yedeklendi. Burada sayamadığımız daha nelere faydası oldu tefekkür etmek gerekir.

Kimsesizlere, yolda kalanlara devletimiz her kurumuyla ve kuruluşlarıyla sahip çıktı. İnsanlar birbirleriyle yardımlaşma içinde oldu. Dünyayı ve güneşi döndüren, ayı bize gece lambası gibi hizmetkâr yapan Rabbimiz yağmuru, karı, rüzgârı, bulutu da biz insanların hizmetine vermiştir. Hepsi de Allah’ın birer memuru olarak görev yapmaktadırlar.

İnsan olarak bizden istenen de sayamadığımız kadar çok nimetleri bizlerin hizmetine veren Allah’ı tanımak onu daima hatırda tutmak, sahipsiz olmadığımızı şuuruyla yaşamak ve ona verdiği nimetler için teşekkür vazifesi olan şükür etmektir. Çünkü her varlık var olmasıyla, üzerindeki sanat ve nakışlarla, yaptığı mükemmel vazifelerle onu yaratanı tanıyor, biz akıllı insanlara da gösteriyor. Ben bir sanat eseriyim, nakışım, beni yapan bir usta var diye sanatkârını, ustasını tanıttırıyor. Kışta yağan kar, yağmur, baharda açan çiçekler, meyve veren ağaçlar hepsi ustalarından, sanatkârından haber veriyor. Bütün bunların farkında mıyız?

Eşref-i mahlûkat olarak düşünelim… Aşık Bilâli’den hatırımda kalan şu iki dörtlükle yazımı sonlandırmak isterim.

Öğretmenim, öğretmenim

Öğret bana Allah’ımı

Bilsen ne çok sevinirim

Öğret bana Allah’ımı

Meyve sebze dizi dizi

Nerden bilsin bunlar bizi

Hepsi memur vazifeli

Öğret bana Allah’ımı

Aşık Bilali’ye de Allah’tan rahmet diliyorum.

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