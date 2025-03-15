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15 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

“Görüştü mü,” hatırası üzerine

Mehmet ÇETİN
15 Mart 2025, Cumartesi
Gazetemiz yazarlarından Osman Zengin’in 06.03.2025 günü yayınlanan yazısında1 bahsedilen hatırayla alâkalı, ama aynı muhtevalı bir başka hususta rahmetli Muhittin Yürüten Ağabeyle yaptığımız röportaj ile tarihin arşivine girerek bugünlere gelmesine vesile olduk, hamdolsun.

Eskişehir’de tahsilimizi yaparken2 meşveret kararı gereği Üstadı gören ağabeylerden hatıra toplama vazifesi bize verilmişti. Biz de o devirde yaptığımız röportajları Necmeddin Şahiner’e teslim ettik ve Son Şahitler’de kitap oldu. 

1978 yılında yaptığımız röportajın ses kayıtlarını hâlâ saklarım. Emektar daktilomla yazdığım hatıraların bir nüshasını muhafaza ederim. Deliklitaş Mahallesi’ndeki Saray ismiyle yâdedilen dershaneye davetimiz üzere gelen saatçi Muhittin Yürüten’le yaptığımız mülâkata, o devirde beraber kaldığımız dershane arkadaşlarımız da şahittir. Gerekirse isimlerini ifade edebiliriz. 

Sonraki yıllarda bahsedilen hatıra, zaman zaman basında yazarlar tarafından yayınlandı ki Ahmet Özkılıç’ın Akrebin Kıskacında isimli eseri bunlardan birisidir. Buradan kaynaklanarak bu hâdise, haber organlarında tekrar tekrar neşredilir.3

Özellikle bu konu hakkında belki de gereğinden fazla ayrıntılara girerek malûmat nakledilir ki,4 bu da başka problemlere sebep olmaktadır. 

Osman Zengin, “Üstad hakkındaki hatıralara dikkat lâzım” derken5 aslında haklı. Kaynak sağlam olmalı, bu doğrudur. Bazı hatıraların haber-i vahid nev’inden olduğu da unutulmamalıdır. Evet bazıları daha dar alanda bahsedilmeli, bu da doğrudur, ama muhtevasında bir hakikati ihtiva eden yazı ya da hatıraların zahirindeki müşevveşiyet, içindeki hakikatin nakledilmesine engel olmamalıdır da.

Kimi hatıralar var ki delili, belgesi ve ispatı mümkün olmamakta, sadece kanaat söz konusu olmaktadır. Kimisi de hiç hatırlanmadan tarihin arşivinde sessizliğini muhafaza etmesi gerekmektedir. Hatırlanmaması, hatırlanmasından daha hayırlı olanı tercih etmek, aklın şanındandır.

Üstad Bediüzzaman’ın, Barla’da Mustafa Kemal’i görüşmeye kabul etti mi ya da görüştüler mi konusu, nakledilen hatıralarla desteklense bile hâlâ araştırılması, dikkatle incelenmesi önem arz etmektedir. Ve esasen ne kadar hatıralar bahsedilse de o hatıra zarfında bulunan hakikati nazara vermek daha doğru olanıdır, deriz. 

Dipnotlar:

1- https://www.yeniasya.com.tr/osman-zengin/ustad-hakkindaki-hatiralara-dikkat-lazim_607090

2- Bu hatıra ayrıca bizim de çalışmalarımız arasındadır bak; https://www.mehmetcetin.de/3892-2/

3- https://www.haber7.com/tarih-ve-fikir/haber/810353-ataturk-barlada-nursiyi-ziyaret-etmis;  

https://www.risalehaber.com/ataturk-said-nursiyle-barlada-gorustu-iddiasi-127627h.htm; Salahattin  Altındağ, 

https://www.risalehaber.com/salahattin-altundag-ataturk-bediuzzaman-said-nursi-hazretleriyle-gorustu-mu-24757yy.htm; 

https://sufiforum.com/viewtopic.php?f=153&t=6415; 

https://www.youtube.com/watch?v=KfSEpcERJtM; 

https://www.kastamonur.com/mustafa-kemal-said-nursiyi-ziyaret-etti-mi/; 

https://www.youtube.com/watch?v=qiTZOorI5Ys; 

4- İşte bunlardan biri; https://sufiforum.com/viewtopic.php?f=153&t=6415 e 

5- https://www.yeniasya.com.tr/osman-zengin/ustad-hakkindaki-hatiralara-dikkat-lazim_607090

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