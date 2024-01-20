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20 OCAK 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

İnternetten altın alım satımı

Mehmet ÇETİN
20 Ocak 2024, Cumartesi
Teknolojinin hızla gelişmesi hayatı kolaylaştırırken yeni oluşan şartlar ve durumlar hakkında öncesinden verilen fetva ve ruhsatların da nas çerçevesinde güncellenmesi, yeni vaziyetlere istikametli yol açıcı olması, hayatın selâmeti açısından elzemdir.

“İslâm’da Kuyumculuk” kitabımızın hazırlandığı dönemlerde bankadan altın alım satımı yeni yeni başlıyor ve internetteki altın alım satımları da henüz yeterli tecrübe edilememişti. Kredi kartı ile kuyumcudan altın alım satımı hakkında konunun uzmanları tarafından verilen fetva ve yapılan değerlendirmeler; ciddi manada yerini bulmaya, işin pratiğine faydalı olmaya ve bu konuda hassas insanları aydınlatıyordu, hamdolsun.1

Sonrası dönemde internetten; doğrudan devlet destekli bankalar olmakla beraber, devlet denetimli banka ve finans kuruluşları da altın satar oldu. Özel sektör, internet dünyasında yerini alarak kredi kartlarla altın satıyor. Yapılan incelemede sarrafiye altınlara tek çekim, ziynet altınlara da çok çekim uygulamaları tesbit edildi. Bunları hassasiyetle inceleyen bazı alıcılar faiz uygulamalarına düşmeden, internetten altın alarak tasarruf yapmak isteyenler doğru olanı arar oldular.2 Elbette bunlara doğru olan şekil anlatılırken istikametli, istikrarlı ve pratiği mümkün olanı anlatılmalıdır.

Keskin kılıç gibi keserek biçerek değil de hayata kazandırıcı, istikamete dâvet ve teşvik edici, akla izah, kalbe mutmainlik verici yaklaşımlar uzun ömürlü yapıcı ve müsbet hareketlerdendir.

İslâmî hassasiyette ticaretin açık, şeffaf ve net olup, belirsizlikten uzak olması gerekir. Bu esaslarla beraber söz konusu emtia, satıcının hesabından çıkıp alıcının hesabına geçişi de güvenilir olması gerekir. Kabzetme işlemi nakden (aynî) fiilen mümkün olmadığı vaziyetlerde kaydî olarak sanal ortamda da mümkün olması yanı sıra bahsedilen esaslara uygun olmasıyla da kabul edilebileceği, işin erbabı tarafından bahsedilmektedir.

Bedelin peşin olması, kart ile yapılan alışverişte sağlanmaktadır. Emtianın, satıcının hesabından alıcının hesabına geçmesi ile de kabz işlemi olmaktadır. Yeter ki alıcının hesabına geçen altın, istenildiğinde fizikî olarak teslim edilebilsin.

Arada vasıta olan banka ya da faiz kuruluşlarının işlemlerinde faize düşülmemesi temel esastır ve çok önemlidir. Faizli kurumlardan yapılmamalıdır. Faizli bankaların yatırım fonlarıyla karıştırılmamalıdır. Finans kurumları ile de işlem yaparken açık açık konuşulmalı, haram ve faizli işlemlerden uzak oluşuna dikkat edilmelidir.

Özel sektörden, kredi kartıyla internetten altın alırken, firmanın güvenilir olması, alıcı altınını istediğinde teslim edebilirliği, sattığı ürünlerin darphane mamulü olması, sertifikalı olması gibi temel özelliklere dikkat etmek gerekir.

Biz, yukarıda bahsettiğimiz konularda ilim ve fetva ehli değiliz, sadece bu konuda araştıran, dert edinen, derdine çare arayan ve başkalarına da yardımcı olmaya çalışan birisiyiz.

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