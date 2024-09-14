"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Makam meselesi - 12

Mehmet ÇETİN
14 Eylül 2024, Cumartesi
ZAT VE SIFAT MAKAMI

. Lem’a’ nın 7. Nüktesi1 makam meselesine bir projektör olacak potansiyele sahiptir. O nüktede, Sâni-i Zülcelâl olan Allah’ın çok isimlerinin olduğu ve her bir ismin ayrı ve farklı cilvesinin varlığından bahsedilir. Allah’ın cemalî ve kemalî isimleri; melâike, ruhaniyat, cin ve insanların nazarında güzelliklerini, mevcudatın güzel vaziyetleriyle göstermek isterler, denilir.

Bu esastan hareketle, her bir ismin öncelikli olarak tecelli ile tezahür ettiği hususu, asıl ve öncelik kesbeden makama sahipken diğer isimlerin tecellisi ise tali makamdadırlar.

Marifetullah meselesinde ele alınan konu esastan iki ayrılır: Birincisi Allah’ın zatına ait hususlar olurken diğeri de isim ve sıfatlarına ait mevzulardır. Dolayısıyla işlenen ve nazara verilen hangisi ise o asıl makama sahip, diğeri de tâlî makama sahiptir.

Hemen belirtmekte fayda vardır ki Allah, zatı itibariyle hiçbir şeye ihtiyaç hissetmezken sıfat ve isimleri cihetiyle de görmek ve göstermek ister.2 Bu hakikatten hareketle Allah, esma ve sıfatını göstermek istiyor hem de güzel göstermek istiyor.

Yaratılan her bir şeye bakarken, orada tecelli ile tezahür eden bir isim ve sıfat, diğerlerine göre daha baskındır ve o, o makamda asıldır, diğerleri tâlîdir. Meselâ toprağa atılan tohumda birincil olan Hay ismi mucibince hayatî sıfatların tezahürü esnasında güzel, hesaplı, ölçülü, dengeli, tedbirli olması gibi diğer sıfatlar da ikincil derecede kalır.

Bu bakış açısıyla, Allah’ın eşya ve hâdisede tecelli ile tezahür eden isim ve sıfatlarını okuma, gözlem yapma, tefekkür ederek takdir ve tekbir etme makamına mucib hâllerdir. Bu mütalâa ile Allah’ın esma ve sıfatının idraki yolunda; her ihtiyaca cevap veren ama hiçbir şeye ihtiyaç hissetmeme manasında Samed olan Allah’ın; zatına ait sıfatlarla, Allah’ın zatının ilişkilendirilmesinde makamı karıştırmamak gerekir.

Allah’ın zatının söz konusu olduğu makamda hiçbir sıfatı Onu ifade edemediği gibi o sıfatların her birinin makamı da bütün esma ve sıfatın sahibi olan Allah’ı anlatma makamına yetişemez ve o makamı bütünüyle niteleyemez. Dolayısıyla esma ve sıfatlara ait bir keyfiyetin mütalâasında meselâ Şâfî ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor3 denilir ki bu, esma/sıfat makamının keyfiyetidir ama “Allah, zatı itibariyle hastalığı ister, açlığı ister,” denilmez. Bu ifade de tevhide aykırı olur. Zira O, samediyyet sıfatının sahibi Allah’tır, (cc).

Risale-i Nur’da Allah’ın sıfatları:

1. Aynî sıfatlar (sıfat-ı selbiye)

2. Gayrî sıfatlar (fiilî sıfatlar)

3. Ne aynî ne de gayrî sıfatlar (Subutî/zatî sıfatlar) olarak üç grupta mütalâası yapılır.4

İş bu üç grup sıfatlama yapılıp değerlen-dirilirken her birinin makamı mucibince mütalâada bulunmak icab eder.

Dipnotlar:

1 Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar (2017), s. 23, 133 (2. Ve 11. Lem’alar), Mektubat (2017), s. 333 (24. Mektub)

2 Bediüzzaman Said Nursî, Sözler (2016), s. 144 (11. Söz)

3 Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar (2017), s. 23

4 Mehmet Çetin, https://www.mehmetcetin.de/risalei-nurda-allahin-sifatlari-gruplandirilmis-mi/

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    PEK HAZİN BİR MEVLİD GECESİ

    “Filistinli olsaydım İsrail’le savaşırdım”

    Yapısal reformlar olmadan krizden çıkamayız

    Eygi’nin cenazesi Türkiye’ye getirildi

    İsrail, Filistin'in 2 milyar dolarlık vergi gelirlerini de gasp etti!

    Muğla'daki yangınlarda 1400 hektar tarım ve orman alanı zarar gördü

    ABD'den İsrail'e askeri yardımlar bütün tepkilere rağmen devam ediyor

    İdare Mahkemesi LGS sınavındaki bir soruyu iptal etti

    Beyaz Saray: Bu korkunç ölüm asla olmamalıydı

    Filistin bayrağını ateş ederek indirmeye çalıştılar!

    Sisi: Gazze’de ateşkes için İsrail’e baskı yapın

    Azgın siyonistler ABD ve Kanada'daki kuruluşlarca fonlanıyor

    Hesap verme sırası bize de gelecek

    Mescid-i Aksa baskınları rekora gidiyor

    İsrail aynı okulu 5. kez vurdu

    Rus Ortodoks Kilisesi Başkanı Patrik Kirill: Müslümanlarla kardeşiz

    Eğitimden tasarruf olmaz

    Aile hekimlerinin iş yükü artıyor

    Şimdi birlik beraberlik zamanı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    12 Eylül’den bugüne terör
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Başlatmayın haberinize!
    Risale-i Nur'dan

    Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz
    Cevher İLHAN

    Müsrifliğin mâliyeti millete!
    H. Muharrem OKUR

    Uhuvvetin tesisi
    Ali HAKKOYMAZ

    Yaşama sevincin nerde? - Ân diyarı (70)
    Muhammet ÖRTLEK

    Türkiye-Mısır ilişkileri: Değerli yalnızlıktan normalleşmeye
    Ahmet BATTAL

    Grev hakkı ve siyaset

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.