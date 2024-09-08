Sınıfı yönetmek

Bir öğretmenin ufkunun geniş olması gerekir. Donanımlı olması gerekir. Sınıfta ders anlatırken öğrencinin dikkati dağıldığında; öğrencilerini derse döndürebilme yeteneğine sahip olması gerekir.

Bir öğretmen gireceği sınıfa, dersine ve öğrencilerine hâkim olabilmek, o sınıftaki öğrencilerine olumlu ve etkili bilgiler verebilmesi için; bir gün öncesinden vereceği ders için iyi bir plan hazırlamalıdır.

Hazırlamış olduğu ders planına iyi çalışmalıdır. Bunlar bir öğretmenin sınıfta başarılı olması için önemlidir. Mutlaka yapılması gereken işlerdir.

Bütün bunlar yapıldıktan, öğret-men derse girdikten ve derse giriş yaptıktan sonra öğrenciler öğretmen-lerinin hazırlıklı ol-duğunu hemen anlar. Ve buna göre dav-ranır. Yani öğretmenin dersine hâkim ol-duğuna saygı duyar, öğrenci dersi dinler.

Peki, bu anlatılanlar yeterli mi? Hayır, bu yukarıda anlatılanlar olmazsa olmazlardır. Yani bir planlamanın yol haritasıdır.

Öğretmenin sınıfı yönetebilmesi için vücut dilini öğrencilerine kabul ettirmesi gerekir. Her şeyden önce öğrencilerinin öğretmenleri, yani onları çok sevdiklerini bilmeleri gerekir. Öğretmenin öğrencileri-ne karşı samimî olması gerekir. Verdiği dersi öğrencilerinin menfaatine olduğu için anlattığının bilincinde olması gerekir.

Öğretmen, sınıfta öğretimin yanında mutlaka eğitimi de ihmal etmemelidir. Öğrencisinin ailevî bir sıkıntısı var ise bunun üzerine mutlaka eğilmelidir. Çıkar-acağı analizi iyi yönetmelidir. Ve mutlak gücü nispetinde çözüm yollarına başvurmalıdır.

Bir öğrenci eğer derse karşı kayıtsız ise muhakkak ki bir sıkıntısı, bir problemi vardır. Bu sıkıntısı bir arkadaşıyla olabil-eceği gibi ailesiyle de ve başka nedenlerle de olabilir. Öğretmen bu öğrencisiyle ilgilenirse; sıkıntılı olan öğrenci bir sahibinin olduğunu, arkasında bir gücün olduğunu hisseder ve kendisine bir güven gelir.

Planlı ve hazırlıklı derse giren bir öğretmen vermiş olduğu ders-ten haz, keyif alır. Sınıfta sıkılmaz, yorulmaz. Dersin bitmesi ve zilin çalması onun için bir gereklilik değildir. Hatta çocuklar “Ne de çabuk zil çaldı” der.

Öğrencileri; öğretmenlerinin bu sözlerinden dolayı samimî olduklarını bilir. Yani öğretmen bir orkestra şefi gibidir. Plansız hazırlıksız ol-ması yönetimde devre dışı kalması anlamını taşır.

Bir öğretmen derse girerken temiz, düzgün bir kıyafet ile girmesi de çok önem arz eder. Üstü başı dağınık bir öğretmen girmiş olduğu sınıfın yönetimini olumsuz etkiler kanaatindeyim.

Netice itibarı ile iyi bir hatip ödevine daha önceden iyi çalışandır. İyi bir çalışma devamlı başarı getirir. Başarı huzurdur, mutluluktur, refahtır. Rahatlamadır.

Netice itibarı ile bir öğretmen öğrenci-leri olan elinin altındaki nesli geleceğe donanımlı ve birikimli götürebilmesi için; kendisinin donanımlı bir öğretmen olması elzemdir. Yukarıda anlattıklarımın hepsi o derse giren öğretmende bulunması gerekir.