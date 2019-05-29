"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Hazreti Ali ve Gavs-ı Azam'ın Risale-i Nur'a teveccühleri

Mehmet ERBAŞ
29 Mayıs 2019, Çarşamba 01:16
RİSALE-İ NUR’DAN CEVAPLAR

Sual: Bütün kıymettar kitaplar içinde Risale-i Nur, Kur'ân'ın işaretine ve iltifatına ve Hazret-i İmam-ı Ali'nin (ra) takdir ve tahsinine ve Gavs-ı Âzamın teveccüh ve tebşirine vech-i ihtisası nedir? O iki zâtın kerametle Risale-i Nur'a bu kadar kıymet ve ehemmiyet vermesinin hikmeti nedir?

Elcevap: Malûmdur ki, bazı vakit olur, bir dakika, bir saat; ve belki bir gün, belki seneler kadar; ve bir saat, bir sene, belki bir ömür kadar netice verir ve ehemmiyetli olur. Meselâ, bir dakikada şehid olan bir adam, bir velâyet kazanır. Ve soğuğun şiddetinden incimad etmek zamanında ve düşmanın dehşet-i hücumunda bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir. İşte, aynen öyle de, Risale-i Nur'a verilen ehemmiyet dahi, zamanın ehemmiyetinden, hem bu asrın şeriat-ı Muhammediyeye (asm) ve şeâir-i Ahmediyeye (asm) ettiği tahribatın dehşetinden, hem bu âhirzamanın fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet istiâze etmesi cihetinden, hem o fitnelerin savletinden mü'minlerin imanlarını kurtarması noktasından, Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesb etmiş ki; Kur'ân ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş. Ve Hazret-i İmam-ı Ali (ra) üç kerametle ona beşaret vermiş. Ve Gavs-ı Âzam (ra) kerametkârâne ondan haber verip tercümanını teşci etmiş. (Şuâlar- 310)

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    LGS için geri sayım başladı, uzmanlar uyardı

    Uyarılar dinlenilmedi

    Diyaloğun yolu hukuk ve demokrasi

    İdlib'de 24 sivil daha öldü, onlarca sivil yaralandı!

    Polonya da ABD'den F-35 istiyor

    Yüksek Seçim Kurulu'ndan Suvarlı kararı

    Fatura yine millete çıkacak

    Piyasa çok durgun

    AVM’ler için bayram tatili talebi

    Cumhurbaşkanı devleti mi yönetecek, belediyeyi mi yönetecek?

    Vatandaş artık TL’ye güvenmiyor

    Pençe Harekatı'nda son durum?

    'Yumurta çocuk'tan örnek davranış...

    Seçim yenilemenin maliyeti ağır oldu

    Porsche'ye baskın yapıldı iddiası

    'Turistik Doğu Ekspresi'nde ilk sefer heyecanı

    ''Gri yerine yeşil bir topluma ihtiyaç duyuyoruz''

    Avrupa Konseyinden 'Suriye' çağrısı

    Everest'te ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı reformu belgesi ne getirecek?
    Genel

    Yeni Asya niye engelleniyor?
    Genel

    Uyarılar dinlenilmedi
    Mustafa ORAL

    Allah sevdiğinin kalbine tecelli eder
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Camide siyaset, dine hizmet midir?
    Genel

    Diyaloğun yolu hukuk ve demokrasi
    Ali FERŞADOĞLU

    Sıkıntılar karşısında ne yapmalıyız?
    Süleyman KÖSMENE

    Duâyı kabule yaklaştıran temel hususlar
    Genel

    LGS için geri sayım başladı, uzmanlar uyardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.