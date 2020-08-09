Mehmet Özkan, “eksiksiz demokrasi” istedi

1991 yılında Türkiye’de “bir kez” uygulanan hem siyasî partiye hem de istediği vekil adayına oy verilen tercihli sistemle İzmir Milletvekili olarak Parlamento’ya giren Mehmet Özkan geçtiğimiz günlerde Hakk’a yürüdü.

Tercihli sistem ile “yedek liste”nin sonundan seçime giren Özkan, liste başı olarak Meclis’e milletvekili olarak geldi. Ankara’ya geldiğinde de kendisinin tanımı ile Türkiye milletvekili gibi çalıştı. Onun için “eskimez milletvekili” tabiri kullanılırdı. Gerçekten de milletvekilliği sona ermesinin ardından 25 yılı aşkındır tıpkı seçildiği dönemdeki gibi milletin dertleri ile dertlendi…

Genelde milletvekilleri bölgelerinden gelen seçmenle ilgilenirken, Mehmet Özkan Ağabey Anadolu’dan gelen kim varsa iline, partisine bakmadan ilgilenir, hiçbir ayrım yapmazdı. Gücünün yettiği kadar milletin dertleri ile dertlenirdi. Odasına gelen herkesle ayrı ayrı ilgilenen, hatta telefonla işini halledemediği kişi ile kalkıp ilgili kuruma gidip işini takip ederdi. Makamına gelen insanların yemeğinden yatmasına, oradan memleketine gitmesine kadar takip ederdi.

Milletvekilliğinin bitmesinden bugüne kadar da kendisine sıkıntısını ileten insanların sıkıntısını gidermek için Ankara’ya gelir Meclis başta olmak üzere bakanlıklara gitmeyi sürdüregeldi. Büromuzu her ziyaret ettiğinde ceplerinde küçük notlar hiç eksik olmaz. Bu notlardaki sıkıntıları gidermek için yoğun ziyaretler yapardı.

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“SİYASETİ MENFAAT İÇİN YAPMADIM!”

“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” Hadis-i Şerif’i rehberliğinde parlamentoda bulunduğunu, siyaseti menfaat için yapmadığını sık sık vurgularken, üç kuyumcu dükkânını da siyasete girdikten sonra kapattığını anlatırdı. Bediüzzaman’ın “Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır” sözünü kendisine rehber ettiğini de sık sık tekrarlardı.

Milletin iradesinin parlamentoya tam olarak yansıması için Siyasî Partiler Kanunu ve seçim kanunlarının anayasa değişikliği yapılmadan da düzeltilebileceğini yıllarca anlattı. Milletin, vekilini kendisi seçmesi gerektiğini ifade ederdi. Seçim sistemlerini “Hem geçmiş hem de şimdiki sistemde millete milletvekili seçtiriyorlar(!) sonra da millete “seçtiğin milletvekili” diyorlar. Bu milleti yanıltmaktır” diye eleştirirdi.

“Kör olmuşlar, sağır olmuşlar bunu duymuyorlar, görmüyorlar” diye parti yetkililerini her zaman ikaz etti. Bahsettiği kanunlardaki değişikleri ihtiva eden çalışmasını dosya halinde Meclis başkanlarına, başbakanlara, cumhurbaşkanlarına, grup başkanvekillerine ve basına aralıklarla verip Türkiye’nin demokratikleşmesi için gayret gösterdi.

Seçim sisteminin daraltılmış olmakla beraber hâkim denetiminde ön seçim tercih sistemi olması gerektiğini ifade ederken, “Partiler Kanunu çıkmadığından dolayı kendi vekilini seçemiyor. Hürriyetin en çok olduğu sistem, cumhuriyet idaresidir, ama tatbik edilmezse istibdat oluşur” düşüncesini her platformda söyledi.

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VASİYETİ

Vasiyeti niteliğindeki tavsiyesi şuydu ve yıllarca da bunu herkese anlattı. Büyük şehirlerde daraltılmış bölge tercih sistemi olmalıdır. İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda, Danimarka ve diğer Avrupa ülkelerinde olan eksiksiz demokrasi, niye Türkiye’ye çok görülmektedir? Milletin hakkı var…”

Milletin her zaman, ‘Bizim de eksiksiz demokrasiye hakkımız var’ demesi gerektiğini ve bunun mücadelesinin yapılması gerektiğinin hep altını çizdi. Bunu da “Milletin gerçek vekilleri parlamentoda olduğu zaman Türkiye, Ortadoğu’nun Japonyası olacaktır. Lütfen bu millete demokrasiyi çok görmeyin” şeklinde izah etti.

AKP ve MHP’nin siyasî partiler ve seçim kanunları üzerinde bir çalışma başlattığı söyleniyor, bu dönemde Mehmet Özkan’ın bu çalışmasını dikkate alırlar mı? bilemiyoruz. Bildiğimiz ise Özkan’ın çalışma yapan milletvekillerinden birisine mutlaka bu dosyayı verdiği... Buradan Özkan’ın vasiyeti niteliğindeki bu çalışmayı hatırlatmak isteriz. İnanıyoruz ki, bu çalışmadan faydalanıp kanunları daha demokratik olarak çıkarabilirler.

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HER İLDE MÂNEVÎ EVLÂTLARI VARDI

Mehmet Özkan Ağabeyin “mânevî evlâdım” dediği pek çok insan vardı. Ankara’ya geldiğinde onların sorunları ile ilgilenir, ziyaret eder, bir istekleri olup olmadığını sorardı.

Bir de yabancı gençlerle ilgilenirdi. Kocatepe Camii’nde namazını kıldıktan sonra orada bulunan yabancı öğrencilerle ilgilenir onlara Risale-i Nurlar’ı anlatırdı. Her zaman yanında taşıdığı Risale-i Nurlar’dan hediye ederdi. Birçoğunu Kocatepe Camii’ne yakın olan Ankara Büromuza getirir, bizimle irtibatlandırıp bu öğrencilerle ilgilenmemizi tembih ederdi. Mehmet Özkan Ağabeye Allah’tan rahmet ve mağfiret, ailesine ve camiamıza taziyetlerimizi sunuyoruz.

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“BIKMADAN, USANMADAN”

DP’de Genel İdare Kurulu üyeliği, milletvekili ve belediye başkan adaylığını da yapan Mehmet Özkan Ağabeyin vefatı dolayısıyla gazetemize açıklama yapan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Demokrat fikriyat ve mücadeleye bıkmadan, usanmadan, yurtiçi ve dışında katkılar sağlamış bir değerli parti mensubumuzdu” demişti.

Uysal’ın Mehmet Özkan’ın yıllardır üzerinde bıkmadan uzanmadan çalıştığı bu kanunlarla ilgili görüşü ile yazımıza son verilim:

“Yıllardır adeta kangren haline gelmiş Siyasî Partiler ve Seçim Kanunları hakkında çok ciddî anlamda düzenlemeler yapılması gerekiyor. Partimizin de bu konuda çalışmaları devam ediyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ile daha güçlü ve dinamik bir Meclis ile inşallah Türkiye’mizi buluşturacağız…”

Bu yapılabilirse Özkan’ın vasiyeti de yerine gelmiş olacaktır…