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30 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Ahir zaman fitnesi

Mehmet KOVANCI
30 Ekim 2023, Pazartesi
ŞİİR

Fitnenin en büyüğü ahir zaman fitnesi.

Biliniz Deccal, Süfyan fitnenin sembol ismi.

 

Fitne çıktığı zaman ondan sakınmak gerek.

Fitneyi çıkaranı iyi tanımak gerek.

 

Hazret-i Ali derki İslamların deccalı,

Aldatmakla iş görür süfyandır onun adı.

 

Türklerin içindedir İslam deccalı Süfyan.

O, kafir-i mutlaktır çok mühimdir tanıman.

 

İmanın zarar görür ona taraftar olman.

İstibdad-ı mutlakla idare eder Süfyan.

 

Ahir zamanda gelen Süfyan nifak ehlidir.

Münafıklık yapması gerçek bir tehlikedir.

 

Kur’an’ın ahkamını kaldırmaya çalışır.

Milletin ahlakını bozmaya da uğraşır.

 

Milleti inancından soğutup fasık yapar.

Kur’an’dan yüz çevirip Hakkın yolundan sapar.

 

Mabetlere, ezana tecavüz etmek ister.

Şeair-i İslamı kaldırıp atmak ister.

 

İsrafı teşvik eder dünyevi hırs çoğalır.

Şiddetli hırs ve tama insanlarda yayılır.

 

Böylece israf ile helal kazanç yetmiyor.

Harama giren mümin dinden uzaklaşıyor.

 

İsraf eden Müslüman onun damına düşer.

Ona tutsak olarak elbet ağına düşer.

 

Haramı helal görüp uzaklaşır helalden

Küfrün kapısın açma sakının bu ahvalden.

 

Kılık ve kıyafete saldırır tağıyane.

Cezalandırmak için bulur birer bahane.

 

Haza kafir yazısı süfyanın alnında var.

Yalancı cenneti var bunda yoktur hiçbir kar.

 

İtaat etmeyeni cehennemine atar.

Onun cehennemiyse cennet kapısın açar.

 

Medenilik adına tecavüz eder dine.

Dini kalbe hapseder lanet olsun haine.

 

Dinin emirlerini siyasi simge diye,

Yasaklamak istiyor bakın şu kefereye.

 

Müminlerin bir kısmı bilmez gerçek halini.

Kahramandır diyerek seviyor bu haini.

 

Tahammülü yoktur hiç yok etmek ister dini.

Meddahları eliyle sevdiriyor kendini.

Bir takım ulemayı ortak eder zulmüne.

Onlar vasıtasıyla dine vuruyor darbe.

 

Ülema-i su’ elbet fetvacıdır Süfyana.

Hubb-u cah ve havf ile ondan olurlar yana.

 

Onların fetvasıyla saldırır dine elbet.

Süfyana yardım ile ömrü bulur nihayet

 

Bu tuzağa düşenler Süfyana olur esir.

Cehennem de onunla elbette olur haşir.

 

Süfyanın karşısında cihad ediyor Mehdi

Ona talebe olun durmayın koşun haydi.

 

Süfyanın tahribini tamir ediyor mehdi.

Tahkiki iman ile imanlar kuvvetlendi.

 

Şeair-i İslamı ihya edecek mehdi.

Sünnet-i seniyyenin tahakkuk vakti geldi.

 

Süfyanın komitesi çırpındıkça batıyor

Mehdinin cemaati gün geçtikçe artıyor.

 

Deccalın sonu geldi çırpınıyor boşuna.

İslam hâkim olacak imanım tamdır buna.

 

İman küfür cihadı devam eder her zaman.

Deccaldan ve süfyandan Allah’a sığın her an.

 

Bir ve beraber olur bütün İslam alemi.

İttihad-ı İslamı gerçekleştirir Mehdi.

 

Sonunda galip gelir Süfyana karşı Mehdi.

Onun talebeleri durma çalışın haydi.

 

MEHMET KOVANCI
[email protected]

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