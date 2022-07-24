BÜRHAN-I LİMMİ VE BÜRHAN-I İNNİ

Kâinat ve mafihayı, Cenab-ı Hak yaratandır Zat, şuunat ve sıfatı, Esma, ef’al hep O’ndandır. Halk fiildir, Halık Allah, halıkıyet şuunattır. Esması çok mükemmeldir, zişuura bir beyandır.

Evsafın tecellileri, ef’aline yansıyandır. Müessirden asarına, baksan hepsi ALLAH’tandır. Bu doğru bir bakıştır ki, Bürhan-ı Limmi denilir Rabbimin fiillerini, bak görürsün asarına Esma-i İlahiye, elbet delildir esmaya. Esma’nın tecellileri, delildir elbet evsafa. Sıfat-ı subutiyesi, delildir Şubatı’na. Şuunat-ı ilahisi delildir elbet zatına. Asarına bakmalısın, müessir gelsin aklına Bu doğru tefekkürdür, Bürhan-ı inni denilir. Asarda, ef’alini gör, ef’al failsiz olamaz, Ef’al, esmasız olamaz. Esma, sıfatsız olamaz. Sıfat, şuunsuz olamaz. Şuunat, Zat‘sız olamaz Kâinat ve ma fi hası, elbet Halık’sız olamaz Bu da tek yekta ALLAH’tır gayrısı elbet olamaz. Allah’ın yaratmasında esastır BÜRHAN-I LİMMİ. Mahlukatı tefekkürde esastır BÜRHAN-I İNNİ.

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