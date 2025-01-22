"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Günahta ısrar etme

Mehmet KOVANCI
22 Ocak 2025, Çarşamba
ŞİİR

İşlediğin her günah kalplerde kara leke,

Günahlar çoğaldıkça götürür seni küfre,

Tövbeyle silip atın, yoksa büyük tehlike,

Küfre kapıyı açar, tövbedir buna çare.

 

Günahta ısrar etsen hayat böyle gidemez,

Kulaklar mühürlenir, Hakkı duymak istemez,

Hakikate sağırdır, inkârını gizlemez,

Kulaklar pas tutmuştur, hak söyledin diyemez.

 

Gözlere perde iner, göremez hakikati

Sanki bakar kör gibi göremez akıbeti,

Gözler mühürlenince kaybeder saadeti,

Fânî dünyayı görür, göremez ahireti.

 

İmanın ilk şartıysa önce olmalı aklı,

Akıllar tutulmuştur derk edemez imanı,

Akıl alet-i tazib, kaybediyor iz’anı,

Akıl mühürlenince değersizdir her anı.

 

Günah-ı kebairde ısrar edip durmayın,

Şeytanın iğvasına sakın ola kanmayın,

Nefs-i emmarenizi hafife de almayın,

Tövbe kapısı açık, günahı silip atın.

 

Can boğaza gelmeden “tövbe edin” der; Allah,

Sırat-ı müstakimde yaşa bulursun felâh,

Son pişmanlık faydasız, dersin eyvah ki eyvah!

Nasıl yaşarsan burda, öyle ölürsün billah.

Okunma Sayısı: 33
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'in Genelkurmay Başkanı ile Güney Cephesi Komutanı istifa etti

    Kartalkaya'daki yangın faciasında 76 kişi vefat etti - 1 günlük milli yas ilan edildi

    Ümit Özdağ tutuklandı

    'Yangın alarmı biz dışarı çıkıncaya kadar hiç çalmadı' - 'Yangın merdiveninin olmayışı insanları mahsur bıraktı'

    Putin: ABD'nin yeni yönetimiyle diyaloğa açığız

    Mulino'dan, Trump'a tepki: Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak

    Kartalkaya'daki yangın faciasında ölü sayısı 66'ya, yaralı sayısı 51'e yükseldi - 10 saatte kontrol altına alındı!

    2024 yılının konut satış sayıları belli oldu

    California'da yeniden yangın alarmı: "En yüksek seviye kırmızı bayrak" uyarısı yapıldı!

    Sevinç ve hüzün bir arada

    Gıda ürünlerinde pestisit alarmı

    İthalat hayvancılığı bitirdi

    BM: Toparlanma on yıllar alacak

    Ekonomik yıkım var

    Trump, resmen ABD'nin 47. Başkanı oldu: "Panama Kanalını geri alıyoruz"

    Ümit Özdağ "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alındı

    Biden: Ateşkes için her iki tarafa da baskı yaptık

    MB: KKM’de 6 ve 12 ay vadeli hesap açılamayacak

    Gazzeli çocuklar İsrail barbarlığı, vahşeti, korkusu ve bombardımanı olmadan uyudu ve uyandı...

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Ali KAYA

    Mağduriyet üzerinden istismarlar
    Sami CEBECİ

    Kutsal İşgal belgeselini izledim
    Faruk ÇAKIR

    Bu enkazı kim kaldıracak?
    Cevher İLHAN

    Ortak demokratik işbirliği
    Mustafa Sait ÖNAL

    Meta’nın sessiz biatı: Trump etkisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Meşveret ve istişare esastır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Önceki fiyaskodan ders çıkarmalı
    H. Muharrem OKUR

    Sosyal hayat ve Uhuvvet Risalesi
    Mustafa Güreldi

    Vaaz ve hutbelerimiz neden tesirsiz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.