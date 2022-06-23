Şiir - Mehmet Kovancı

Her aldığın nefesi Her verdiğin nefesi Son nefes düşüncesi. Nardan kurtulur kişi. Nasıl yaşıyor isen. Öyle öleceksin sen. Ölürken ALLAH desen Ahiret olur esen. Kopmadan kıyametin Bozma istikametin Hakka olsa taatin. İmanla olur mevtin Ecel gelmeden önce. Yaşamalısın dince. Bu çok doğru düşünce. Kurtul ecel gelince Dünya ebedi değil. Sınavdasın bunu bil. Tövbeyle günahın sil. Allah desin daim dil Her fert ölür nihayet. Ölmen küçük kıyamet. Bunu bilirsen şayet Ölmek çok mühim nimet. Ölümle fani hayat. Beka bulur nihayet. Orası ya şikâyet Ya ebedi saadet. Her fani ölür bir gün. Vuslat için bir düğün. Ya mesut ya da üzgün. Gidersin elbet bir gün. Ölüm sana neler der? Burası fani bir yer. Burada var hayır ser. Dünyaya gelen gider. Ahirete giden yol. Ayrılıyor sağ ve sol. Peygamberin tek idol. Yolculuğa hazır ol. MEHMET KOVANCI

mehmet_kovanci_19@hotmail.com

Okunma Sayısı: 101

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.