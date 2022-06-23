23 Haziran 2022, Perşembe
Şiir - Mehmet Kovancı
Her aldığın nefesi
Her verdiğin nefesi
Son nefes düşüncesi.
Nardan kurtulur kişi.
Nasıl yaşıyor isen.
Öyle öleceksin sen.
Ölürken ALLAH desen
Ahiret olur esen.
Kopmadan kıyametin
Bozma istikametin
Hakka olsa taatin.
İmanla olur mevtin
Ecel gelmeden önce.
Yaşamalısın dince.
Bu çok doğru düşünce.
Kurtul ecel gelince
Dünya ebedi değil.
Sınavdasın bunu bil.
Tövbeyle günahın sil.
Allah desin daim dil
Her fert ölür nihayet.
Ölmen küçük kıyamet.
Bunu bilirsen şayet
Ölmek çok mühim nimet.
Ölümle fani hayat.
Beka bulur nihayet.
Orası ya şikâyet
Ya ebedi saadet.
Her fani ölür bir gün.
Vuslat için bir düğün.
Ya mesut ya da üzgün.
Gidersin elbet bir gün.
Ölüm sana neler der?
Burası fani bir yer.
Burada var hayır ser.
Dünyaya gelen gider.
Ahirete giden yol.
Ayrılıyor sağ ve sol.
Peygamberin tek idol.
Yolculuğa hazır ol.
MEHMET KOVANCI
mehmet_kovanci_19@hotmail.com
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