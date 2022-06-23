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23 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Kopmadan Kıyametin

Mehmet KOVANCI
23 Haziran 2022, Perşembe
Şiir - Mehmet Kovancı

Her aldığın nefesi 

Her verdiğin nefesi 

Son nefes düşüncesi. 

Nardan kurtulur kişi. 

 

Nasıl yaşıyor isen. 

Öyle öleceksin sen. 

Ölürken ALLAH desen 

Ahiret olur esen. 

 

Kopmadan kıyametin 

Bozma istikametin 

Hakka olsa taatin. 

İmanla olur mevtin 

 

Ecel gelmeden önce. 

Yaşamalısın dince. 

Bu çok doğru düşünce. 

Kurtul ecel gelince 

 

Dünya ebedi değil. 

Sınavdasın bunu bil. 

Tövbeyle günahın sil. 

Allah desin daim dil 

 

Her fert ölür nihayet. 

Ölmen küçük kıyamet. 

Bunu bilirsen şayet 

Ölmek çok mühim nimet. 

 

Ölümle fani hayat. 

Beka bulur nihayet. 

Orası ya şikâyet 

Ya ebedi saadet. 

 

Her fani ölür bir gün. 

Vuslat için bir düğün. 

Ya mesut ya da üzgün. 

Gidersin elbet bir gün.  

 

Ölüm sana neler der? 

Burası fani bir yer. 

Burada var hayır ser. 

Dünyaya gelen gider. 

 

Ahirete giden yol. 

Ayrılıyor sağ ve sol. 

Peygamberin tek idol. 

Yolculuğa hazır ol. 

MEHMET KOVANCI 
mehmet_kovanci_19@hotmail.com

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