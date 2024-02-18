Şaban-ı Muazzama

ŞİİR

Şaban Resul’ün ayı bire üç yüz sevap var. Allah sana daima olsun yardımcı ve yar. Çok fazla oruc tutup günah yaraların sar. Tevbe-i Nasuh yapsan kazan kar üstüne kar. Şaban ayı müjdeler, ramazan gelir diye. Berat gecesi ise Rabbimden bir hediye. Nefsine ve şeytana uymak neden ne diye Fıtrat ayarlarına dönmek ise tek gaye. Allaha muhabbetin yaşama ayı ŞABAN Bunun alametiyse sünnetten kopma bir an Muhabbetullah ise sana çok büyük imkân. Aşk-ı hakiki ise yan O’nun aşkıyla yan. Ektiğin sevapların bakım ayıdır ŞABAN. İhlasla olmalıdır amellerin her zaman Eğer İhlas olmazsa halin oluyor yaman. Senin vazifen ise ubudiyettir her an. Vefa ayıdır ŞABAN vefanı göster hakka. Sırat-ı müstakimden ayrılma bu harika. Günde beş defa seni çağırıyor huzura. Rabbin kim sorusuna evet’e göster vefa. Zühd ve takva ayına göstersene itina. Saadet-i dareynde mahzun olmazsın daha. Haram sahası belli, bellidir helal saha. Şüpheli şeylerden kaç açma başına bela. Hor bakmayın Şabana bu sana büyük zarar. Bu ayı değerlendir bu sana büyük yarar. Sakın gaflete düşme, rızası çok büyük kar. Fıtrat ayarlarına dönmenin imkânı var.

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