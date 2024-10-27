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27 EKİM 2024 PAZAR - YIL: 55

Şahs-ı Manevî

Mehmet KOVANCI
27 Ekim 2024, Pazar
ŞİİR

Fertlerin fikirleri ferdî kalmaya mahkûm,

Ehl-i dalâlet ise bunun farkında malum,

Ehl-i dalâlet artık grupla eder hücum,

Tesanüd sebebiyle yayılır fikr-i meş’um.

 

Ehl-i dalâlet artık olmuş şahs-ı manevî,

Ehl-i hak ferdiyetten elbette vazgeçmeli,

“Ben” demeyi bırakıp “biz” demeye geçmeli,

Bu şahs-ı manevîyle hakkı galip etmeli.

 

Bir ferd dahi de olsa mağluptur elbet “biz”e,

Kırk velî kuvvetinde bir şahıs gelir dize,

Her bir ehl-i hak girsin hep şahs-ı manevîye,

O zaman galip gelir şu ehl-i dalâlete.

 

Üç elif ayrı olsa, toplamı sade üçtür,

Bunlar ittifak etse kıymeti yüz on birdir,

Zındıka ve dalâlet, cemaatle hucümda,

Şahs-ı manevî galip, hakkın müdafaasında

 

Şahs-ı manevî ile bu zamandaki cihad,

İki kerre iki dört, böyle olmalı ispat,

Mana-yı harfî ile okunmalı kâinat,

Beşer teslim olacak İslâm’dır tek hakikat.

 

Dinsizliğin belini şahs-ı manevî kırar,

Beşeriyet her zaman şüphesiz hakkı arar,

İslâm’a perde olma, dosdoğru verin karar,

Doğru tebliğ olursa Allah yardımcı ve yar.

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