Fertlerin fikirleri ferdî kalmaya mahkûm,
Ehl-i dalâlet ise bunun farkında malum,
Ehl-i dalâlet artık grupla eder hücum,
Tesanüd sebebiyle yayılır fikr-i meş’um.
Ehl-i dalâlet artık olmuş şahs-ı manevî,
Ehl-i hak ferdiyetten elbette vazgeçmeli,
“Ben” demeyi bırakıp “biz” demeye geçmeli,
Bu şahs-ı manevîyle hakkı galip etmeli.
Bir ferd dahi de olsa mağluptur elbet “biz”e,
Kırk velî kuvvetinde bir şahıs gelir dize,
Her bir ehl-i hak girsin hep şahs-ı manevîye,
O zaman galip gelir şu ehl-i dalâlete.
Üç elif ayrı olsa, toplamı sade üçtür,
Bunlar ittifak etse kıymeti yüz on birdir,
Zındıka ve dalâlet, cemaatle hucümda,
Şahs-ı manevî galip, hakkın müdafaasında
Şahs-ı manevî ile bu zamandaki cihad,
İki kerre iki dört, böyle olmalı ispat,
Mana-yı harfî ile okunmalı kâinat,
Beşer teslim olacak İslâm’dır tek hakikat.
Dinsizliğin belini şahs-ı manevî kırar,
Beşeriyet her zaman şüphesiz hakkı arar,
İslâm’a perde olma, dosdoğru verin karar,
Doğru tebliğ olursa Allah yardımcı ve yar.