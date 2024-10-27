ŞİİR

Fertlerin fikirleri ferdî kalmaya mahkûm, Ehl-i dalâlet ise bunun farkında malum, Ehl-i dalâlet artık grupla eder hücum, Tesanüd sebebiyle yayılır fikr-i meş’um. Ehl-i dalâlet artık olmuş şahs-ı manevî, Ehl-i hak ferdiyetten elbette vazgeçmeli, “Ben” demeyi bırakıp “biz” demeye geçmeli, Bu şahs-ı manevîyle hakkı galip etmeli. Bir ferd dahi de olsa mağluptur elbet “biz”e, Kırk velî kuvvetinde bir şahıs gelir dize, Her bir ehl-i hak girsin hep şahs-ı manevîye, O zaman galip gelir şu ehl-i dalâlete. Üç elif ayrı olsa, toplamı sade üçtür, Bunlar ittifak etse kıymeti yüz on birdir, Zındıka ve dalâlet, cemaatle hucümda, Şahs-ı manevî galip, hakkın müdafaasında Şahs-ı manevî ile bu zamandaki cihad, İki kerre iki dört, böyle olmalı ispat, Mana-yı harfî ile okunmalı kâinat, Beşer teslim olacak İslâm’dır tek hakikat. Dinsizliğin belini şahs-ı manevî kırar, Beşeriyet her zaman şüphesiz hakkı arar, İslâm’a perde olma, dosdoğru verin karar, Doğru tebliğ olursa Allah yardımcı ve yar.

Okunma Sayısı: 229

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.