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16 ŞUBAT 2025 PAZAR - YIL: 55

Allah’ı neden göremiyoruz?

Mehtap Yıldırım Yükselten
16 Şubat 2025, Pazar
Sor Bakalım

Konya’dan Nisanur Uçar soruyor: “12 yaşındayım. Allah’ı bu dünyada göremeyeceğimizi biliyorum, ama yine de neden göremiyoruz? Merak ettiğim için sormak istedim. Teşekkür ederim.”

Sevgili Nisanur; 

Senin de belirttiğin gibi, biz Allah’ı bu dünyada göremeyiz. Bunun sebeplerini maddelerle belirtelim.

1. Allah’ı göremeyiz çünkü; varlığının çok yüce, çok kuvvetli olması, bizim Onu doğrudan görmemize engeldir. Yani, “Şiddetinden gizlenmiş” olduğundandır. “Şiddetinden gizlenmek” ne demek? Bazen bir şey çok büyük ve her yeri kaplamışsa onun varlığı görülemez. Meselâ güneş, gökyüzünün tamamını kaplayacak kadar büyük olsa, güneşi göremezdik. Buna dayanamazdık da. Normalde bile, doğrudan güneşe baktığımızda gözlerimiz kamaşıyor. Çok güneşli havalarda güneş gözlüğü kullanma ihtiyacı duyuyoruz. Yani bir şey bizden ne kadar büyük ve her yeri kuşatmışsa onu göremeyiz. Allah çok büyük ve sınırsız, sonsuz olduğu için Onu göremeyiz.

2. Bizim bu dünyadaki bedenimiz ve duyu organlarımız sınırlıdır. Burada gözlerimiz sadece bu dünyadaki maddî olan şeyleri görecek yapıdadır. Varlığından emin olduğumuz, ama gözümüzle göremediğimiz birçok varlık vardır. Hava, elektrik, akıl, hayal gibi. Bunları göremiyoruz diye “Yoktur” demeyiz, var oldukları kesindir. Gözlerimiz çok uzağı ve çok yakını da göremez. Meselâ gökyüzüne bakınca çıplak gözle Jüpiter’i, Mars’ı göremediğimiz gibi, çok küçük olan mikropları da göremiyoruz. Demek ki dünyada görüş açımız kısıtlı. Şeffaf ve nurdan olan varlıkları göremiyoruz. Hava atomlarını göremediğimiz gibi melekleri de göremiyoruz. Allah’ın da bir ismi “Nur”dur. Yani bizim gözümüzle gördüğümüz hiçbir şeye benzemez. Maddî bir yapısı, şekli düşünülemez. 

3. Allah bizi bu dünyaya imtihan için gönderdi ve kendi varlığını isim ve sıfatlarıyla, bizim için verdiği nimetlerle gösteriyor. Allah’ı herkes görebilseydi, imtihan da ortadan kalkardı. Herkes Allah’a inanmış olurdu. Allah, Onu tanımamızı, sevmemizi istiyor. Ona ibadet ve dua edelim diye bizi yaratmış. İnanıp inanmamakta serbest bırakmış, irade vermiştir. 

4. Biz bu dünyada görebildiklerimizi zıddıyla anlayıp biliyoruz. Gece olmasa gündüzün ne olduğunu bilemezdik. Aynı şekilde soğuğu, sıcağı, mevsimleri, hep zıddı ya da benzerleriyle kıyaslayarak biliyoruz. Allah’ın zıddı yoktur. Benzeri de yoktur. Tektir. Bunun için Allah’ı bu dünyada göremeyiz. 

5. Allah’ı ancak Cennette görebileceğiz. Cennete gidenlerin en büyük ödülü Allah’ı görmek olacaktır. Allah’ı görmek, bütün Cennet lezzetlerinin çok üstünde bir lezzet olacaktır. Bir saat Allah’ı görmenin, bin sene Cennet hayatından çok daha güzel ve keyifli bir mutluluk olacağı Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerde belirtilmiştir. 

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  • Alp

    16.2.2025 01:01:35

    Çünkü karanlık aydınlığı göremez.

Risale-i Nur Külliyatı

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