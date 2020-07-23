Kıyamet kimin başına kopacak?

İnsan, bir tehlike ile karşı karşıya kalınca canını korumak için daha sıkı tedbirler alıyor.

Kovid-19 gibi bir hastalık hayatımıza girmeden önce temizlik ve mesafeye bu kadar dikkat ediyor muyduk? Önümüzde tedbir almamız gereken ve gelmesi çok yakın olan daha büyük hadiseler var. Kendi ölümümüz ve kıyamet gibi. “Küllî âtin karîb” yani “Bütün gelecekler yakındır” sırrıyla, ölüm ve kıyametin de gelmesi an meselesidir. “Kıyameti nasıl olsa görmeyeceğiz” diye bir rahatlık duysak da, bunun da bir garantisi yoktur.

Sahabe Efendilerimiz bir gün ilim meclisinde bu konuyu konuşuyorlarmış. Abdullah bin Amir, Abdurrahman bin Şemmase ve Mesleme (ra) gibi sahabeler kıyametin nasıl ve kimlerin başına kopacağı hakkında bildiklerini anlatıyorlarmış. Abdullah bin Âmir şöyle demiş: “Kıyamet insanların şerlileri üzerine kopacaktır. O günün insanları cahiliye devri insanlarından daha şerli olacaklardır. Allah’a duâ edecekler, ama duâları kabul olmayacaktır.” O sırada Ukbe bin Âmir gelir. Mesleme (ra) şöyle der: “Ya Ukbe, bak Abdullah ne diyor, kıyamet insanların şerlileri üzerine kopacakmış!” Ukbe Hazretleri: “Abdullah benden âlimdir. Onun sözüne değer vermek gerek. Boş söz söylemez.”

- “İyi, ama sen de Resulullah’ın (asm) yakınında bulundun, sohbetlerini dinledin. Kıyametin kimler üzerine kopacağına dair bir şey işitmedin mi?” Ukbe Hazretleri: “Ben Rasulullah’dan (asm) bu mevzuda şu hadisi işittim:”

“Ümmetimden bir cemaat kıyamete kadar hak üzere sebat edecektir. Onlar Allah için cihad edeceklerdir. Düşmanlarına galip geleceklerdir. Onlara zarar veremeyeceklerdir. Kıyamete kadar Hak üzere sebat edeceklerdir.”

Ukbe’nin (ra) anlattıklarına, Abdullah da (ra) şunları ekler: “Doğrudur. Ukbe’nin anlattığı aynen vâki olacaktır. Ancak, kıyamet iyice yaklaşınca Allah bir misk kokusu gibi güzel kokan bir rüzgâr estirecektir. Kalbinde zerre kadar imanı bulunanlara kadar temas eden bu yumuşak rüzgâr onların kolayca ölümüne sebep olacaktır.

Böylece geriye insanların şerli olanları kalacaktır. İşte kıyamet de bütün dehşetiyle bu şerlilerin başına kopacaktır.”

Gelmesi kesin ve yakın olan böyle dehşetli bir gün için tedbirler alıp almadığımızı düşünüp, ara sıra kendimizi yoklamalıyız. Hak üzere sebat eden cemaat safında mı, yoksa Allah korusun kıyamet başına kopacak olan şerlilerin safında mı olacağız? Müslüman iken bir gecede kâfir olan, âlim iken birden cahil, zâlim olan, hidayete ermişken gâfil olan çok var. O yüzden nefse itimat edilmez.

Allah istikametten, Hak üzere olmaktan ayırmasın.

Dinde sebat edenlerden eylesin.