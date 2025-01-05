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5 OCAK 2025 PAZAR - YIL: 55

Neden kötülükler var?

Mehtap Yıldırım Yükselten
05 Ocak 2025, Pazar
Sor Bakalım

11 yaşındaki Elif Uçar soruyor: “Dünyada hep iyilikler ve iyi insanlar olsaydı, her şey çok güzel olurdu. Neden kötülükler var?”

Sevgili Elif,

Bu dünya insanlar için bir sınav salonudur. İyilerle kötülerin mücadele ettiği bir yarış meydanıdır. Eğer hep iyiler ve iyilikler olsaydı bu imtihanın anlamı olmazdı. Meselâ hep sağlıklı olsak sağlığın ne anlam ifade ettiğini bilemeyiz. Hep gündüz olsa, hiç gece olmasa gündüzü ve ışığı anlayamazdık. Bunlar gibi, her şey zıddıyla bilinir. 

Allah’ın yarattığı her şey hayırlıdır ve güzeldir. Kötü olmayı insanlar kendi seçer ve kötülükleri yine kendi iradeleriyle yaparlar. Örneğin bir insan elini bilerek ateşe sokup yaksa “ateş kötüdür” diyebilir mi? Belki o, kendi iradesiyle ateşten zarar gördü ama ateşin birçok faydası vardır. Yemek pişiririz, kışın ısınırız, aydınlatmada kullanırız.

Hayatta karşılaştığımız kötülükler, sıkıntılar, musibetler de,  bu imtihan meydanında bizim karakterimizi, potansiyelimizi, ahlâkımızı ortaya çıkarmak içindir. Biz bu dersler sayesinde mükemmel insan olma yolunda ilerleriz. Daha güçlü, daha bilgili, daha cesur, daha sabırlı olarak kuvvet kazanırız. 

Böylece bu sınavın sonunda elmas ve kömür arasındaki fark gibi, iyi kalpli insanlarla kötü kalpli insanlar birbirlerinden ayrılırlar. En sonunda ise, tüm kötüler ve kötülükler Cehenneme, tüm iyilikler ve güzellikler ise Cennete yol alır.

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