AKİF’İN RAMAZAN HATIRALARI - Hazırlayan: MERVE İRİYARI

Bu yıl Korana hastalığının olması birçok düzeni değiştirmişti. Meselâ uzun pide kuyrukları… Akif, geçen yıl her gün iftardan bir saat önce karşı caddede olan fırında pide kuyruğuna girer ve neredeyse ezana kadar sırada olurdu. Tabi, sırada olan arkadaşları ile de uzun süre oyunlar oynarlardı.

Bu yıl ise mahalleden araba ile geçen fırıncılar: “Pide!” diye bağırıyordu ve annesi balkonda sepetle pide alıyordu. Akif, bu pide arabasının adını “dolaşan pide” koydu ve annesinden yardım isteyerek bunu fırıncı amcalara ulaştırmak istedi.

Annesi o gün sepetin içerisine bir not da koydu ve fırıncı hem notu hem de pidenin ücretini aldı.

Ertesi gün mahallede şu ses yankılandı: “Dolaşan pide geldi, sıcak sıcak!”