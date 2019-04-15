Yarım elma

Okulda paylaşmanın önemini anlatan öğretmen, yarın için ikişerli gruplara herhangi bir yiyeceği paylaşma ödevini vermişti.

Arkadaşı ile iki meyve getirecekler ve yarım yarım paylaşacaklardı.

Eve gelince ödevini annesine anlattı. Annesi de hangi meyve olacağına kendisinin karar vermesi gerektiğini söyledi. Mutfağa giderek düşündü ve en sevdiği meyveyi götürmeye karar verdi. Elma, kışın en sevdiği meyvelerin başında geliyordu. Büyük kırmızı bir elmayı alarak şimdiden beslenme çantasına koydu.

Ertesi gün arkadaşı da elma getirmişti. Çok güldüler buna. Gerçi arkadaşının getirdiği farklı bir cins olsa da elmaydı işte. Yarımşardan kardeş payı, yaparak elmalarını yediler. Ve paylaşmanın tadı çok güzeldi.