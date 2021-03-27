Türkiye-Mısır ilişkileri, Müslüman Kardeşler’in Hürriyet ve Adalet Partisi’nin iktidardan darbe ile uzaklaştırıldığı 3 Temmuz 2013’ten bu yana sorunluydu.

Darbenin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El-Sisi’nin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile imzaladığı bir dizi anlaşma Doğu Akdeniz’de, Türkiye karşıtı bloğu güçlendirmişti. Bunun sahaya yansımalarını Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında görmüştük. Bugünlerde Türkiye-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi için öncelikle diplomatik seviyede çalışmaların yürütüldüğü belirtiliyor.

Darbenin hemen ardından El-Sisi’nin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile girişimlerde bulunmaya başlaması, düşündürücü bir şekilde karşılanmıştı. Ancak devam görüşmelerle Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama sürecine İtalya, Ürdün, İsrail ve Filistin de dahil edilmiştir.

Yukarıda adı zikredilen ülkeler, Doğu Akdeniz Gaz Forumu (Eastern Mediterranean Gas Forum)’nu meydana getirdiler. Forum’un başlangıcı kabul edilen 3 Temmuz 2013 darbesinden sonra ilgili devletler arasında başlayan görüşmelerde belirli bir aşamaya gelindi.

Mısır Parlamentosu, Forum’un tüzüğünü 22 Eylül 2020’de kabul ederek, aynı gün de El-Sisi tarafından onaylanmıştır.

Parlamento Başkanı Ali Abdel Aal, tüzüğün kabul edilmesi hakkında “Forum’un Doğu Akdeniz’deki başlıca doğal gaz üreticilerini ve ihracatçılarını tek bir yapıda bir araya getirmeyi amaçladığını” ifade etmiştir. Aal ayrıca “Forum’un genel merkezinin Kahire’nin seçilmesi üzerine, Mısır’ı bölgenin doğal gaz üreticileri ve ihracatçıları için önemli bir konuma getireceğini” belirtti. Tüzüğe göre, Forum’un “ana hedefleri üyelerin doğal gaz kaynaklarını korumak ve ülkelerin kamu yararına hizmet edeceklerini garanti etmektir. Birde üyeler arasında sürdürülebilir ortaklık, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamayı garanti edecek şekilde doğal gaz için uluslar arası bir pazar oluşturmaya yardımcı olunması da hedeflerdendir.”

Forum’a üye devletlerin Enerji Bakanları 9 Mart 2021 tarihinde internet üzerinden Kahire merkezli ilk toplantılarını yaptılar. Forum’un tüzüğünün Mart 2021’den itibaren geçerli olacağı bildirilirken, Bakanlar, Forum’un 2021 yılı Çalışma Programı’nı da kabul ettiler. Çalışma Programı’nın muhtevası hakkında “hem örgütsel yapının nihaî hale getirilmesi hem de çalışmalar, girişimler ve çalıştaylar vb. olmak üzere doğal gaz işbirliği faaliyetlerinden” bahsediliyor.

Toplantıda Forum için uzun vadeli bir strateji geliştirilmesi, çevresel küresel eğilimler doğrultusunda gemilere yakıt olarak gaz dekarbonizasyon ve sıvılaştırılmış doğal gaz verilmesi konusunda iki yeni girişim başlatılması da gündem geldi.

Bu sebeple, uzun vadeli stratejiyi hazırlamak için uzmanlardan oluşan özel çalışma grupları kurulacaktır.

Yine toplantıda Forum Genel Sekreter Vekili olarak, Mısır Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Osama Mobarez atandı. Ayrıca kurucu üyelerden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin alfabetik sıralama dikkate alınarak, Forum’un Ocak 2022’den itibaren Dönem Başkanlığı görevini üstleneceği de kaydediliyor. Bununla birlikte görüşmede Bakanlar, Forum’a katılmak isteyen diğer ülkelerin taleplerini inceleyerek, Fransa’yı, Forum’a üye ülke ve ABD’yi de gözlemci olarak Forum’a dâvet ettiler. Forum’un bir sonraki Bakanlar toplantısının 2021 yılının son çeyreğinde Kahire’de yapılması kararlaştırılmıştır. Mısır’ın, Forum’dan ekonomik olduğu kadar siyaseten de faydalanacağı aşikârdır.

Mısır’ın diğer taraftan “Dostluk Forumu” üyesidir. Atina’da 11 Şubat 2021’de “Akdeniz’den Körfez’e Dostluk, Barış ve Refah İnşa Etmek” başlıklı “Dostluk Forumu” düzenlendi. Forum’da Arap ve Avrupa (Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi) terörizm ve aşırılıkla mücadele etmek, güvenlik ve istikrar çabalarını desteklemek, Covid-19 salgını ile mücadele ve devletlerin içişlerine müdahale etmemek başlıklarının ele alındığı belirtiliyor.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin onarılması ve karşılıklı diyaloğun başlatılması için alt düzey görüşmeler yapıldığı bildiriliyor. Mısır’ın hem Doğu Akdeniz Gaz Forumu kurucu üyesi hem de Dostluk Forumu üyesi olması, Türkiye ile yaptığı veya yapacağı görüşmelerde elini güçlendirmeye çalıştığı anlaşılıyor. Mısır’ın her iki forum dışında Libya, Lübnan, Körfez İşbirliği Konseyi ve Irak gibi ülkelerle görüşmeler yaparak bölgesel işbirliğini kendi lehine ilerletme çabaları görülüyor.

Türkiye-Mısır ilişkilerinin düzeltilme sürecinde, Mısır’ın her iki forumdaki üye ülkelerin hem diğer bölge ülkelerinin desteğini almaya çalışarak görüşmelerde bulunacağı ihtimal dahilindedir.