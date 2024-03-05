"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2024 SALI - YIL: 55

İsrail, Gazze doğalgazı ve sivil nüfusu

Muhammet ÖRTLEK
05 Mart 2024, Salı
İsrail’in Gazze’yi işgalinin amaçlarından birinin, Filistin’in Gazze deniz sahasındaki doğalgaz rezervlerini ele geçirme girişimi şeklinde de değerlendiriliyor.

Daha önceki köşe yazılarımda zikrettiğim gibi, Levant Gaz Sahası isimli bölgede yer alan Gazze’nin deniz sahasında, British Gas (Birleşik Krallık Gaz) firmasının 1999’da tahmin ettiği doğalgaz rezervi 1,1 trilyon kübik fit miktarında. Dolayısıyla “İsrail’in Gazze’nin doğalgaz rezervlerine el koymadan, işgalini sonlandırmayacağını düşünenler” mevcut (Yeni Asya, 27.02.2024, 02.03.2024). Bundan dolayı meselenin insanî boyutu daha da önem arz ediyor.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başladığı Gazze’yi işgalinden üç hafta sonra, yani 30 Ekim 2023’te İsrail İstihbarat Bakanlığı “Gazze’nin Sivil Nüfusuna İlişkin Politika Belgesi”ni yayınladı. Dokuz sayfalık Politika Belgesi’nde “savaş sonrasında Gazze’deki Filistinlilerin durumuna ilişkin temel olarak üç seçeneği” ihtiva ediyor.

Savaş sonrasında seçeneklerden birincisi “Filistin Yönetimi altında Gazze’de kalan nüfus”. İkincisi “Hamas dışında bir Arap yönetiminin ortaya çıkmasıyla birlikte nüfusun Gazze’de kalması”. Üçüncüsü ise “sivil halkın Gazze’den Sina’ya tahliyesi” olarak sıralanıyor.

İşgalin başlamasından bugüne kadar yaşanan gelişmelerden, Politika Belgesi’ndeki üçüncü seçeneğin “İsrail için en uygun seçenek ve uygulanabilir” olduğu ileri sürülüyor. İsrail için Politika Belgesi’ndeki seçeneklerin uygulanabilmesinin, ABD ve Avrupa devletlerinin Tel-Aviv’e desteğinin devam etmesine bağlı olduğu kuvvetle muhtemeldir.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümeti, Batı’nın kendilerine verdiği desteğin farkındalar. Çünkü uzun süren işgale karşı yaptırımların veya diplomatik baskıların Tel-Aviv’e beklenen geri adımı attırmaması, bu desteğin göstergesi niteliğinde.

Ortadoğu’da İran ve vekil unsurlarının Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Yemen, vb. yerlerde tehditlerinin genişletilmesiyle, Arap devletlerinin İsrail’le “İbrahim Anlaşmaları” imzalayarak “normalleşmeleri”nin önünün açıldığı yorumlanıyor. Bu ülkeler 1978’de Mısır, 1994’te Ürdün, 13 Ağustos 2020’de BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ve 16 Eylül 2020’de de Bahreyn şeklinde sıralanıyor. Sonra 4 Şubat 2020’de Sudan’ın ve 12 Aralık 2020’de Fas’ın ve Suudi Arabistan’ın İsrail’le iyi ilişkilere yöneldikleri biliniyor (Yeni Asya, 18.10.2020, 06.03.2021).

İsrail’in Gazze’de ısrarla sürdürdüğü işgalin perde arkasındaki unsurlardan birinin Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru Projesi (HOAEKP) olduğu iddia ediliyor. HOAEKP ise, Yeni Delhi’de 9-10 Eylül 2023’te yapılan G20 zirvesinde ABD’nin desteğiyle “Hindistan’ın, Ortadoğu ülkeleri ve Avrupa’yı birbirine bağlayan yeni demiryolu, karayolu ve deniz yolları ağı” ismiyle duyurduğu projesi (Yeni Asya, 05.12.2023, 02.03.2024).

Normalleşmelerin ardından HOAEKP’in bölgedeki gelişmelerde muhtemel etkisinin hissedilmesi de konuya ayrı bir boyut kazandırıyor. Arap devletleri ve İsrail’in normalleşmeleri 16-18 Şubat Munich Güvenlik Konferansı’nda ele alınırken, Filistin meselesinin önemi ve Filistinlilerin yaşadıklarının dikkate alınmadığı aşikâr.

Ayrıca 1993’te Washington’da ve 1995’te Mısır’ın Taba şehrinde imzalanan “Oslo Anlaşmaları’ndan beri güçlü bir Filistin liderliğinin olmayışı, sonraki yıllarda Filistin’in El-Fetih ve Hamas unsurları arasında bölünme noktasına gelmesi, İsrail’in yayılmacı-yerleşimci-sömürgeci politikalarını uygulamasını kolaylaştırdı denilebilir”.

Ancak Hamas’ın 6 Ekim 2023’teki İsrail’e saldırıları ve İsrail’in 7 Ekim’de başlayan Gazze’yi işgali, Filistin’e yönelik tutumunda kırılmaya işarettir. İsrail’in Gazze’nin doğalgaz rezervlerini ele geçirme girişimleri de konuya daha farklı bir boyut eklemekle birlikte, uluslararası aktörlerin dikkatini de bölgeye çekiyor.

Elindeki mevcut rehineleri savaşı sonlandırmak ve Gazze’nin yeniden inşası için teslim etmeyen Hamas ise, henüz amacına ulaşılamadı. Öncelik işgalin sonlandırılması, Gazzeliler’in yerinden edilmemesi ve doğalgaz kaynaklarına hakim bir Filistin devletidir.

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Harris de “Derhal ateşkes” dedi

    Almanya'da gündem medyaya sızan askeri görüşmeler

    Depremzede esnaf borçlarını ödeyemiyor

    Yollarda ‘yap-işlet-devret’ yükü

    Yargıda iş yükü arttı

    Başörtüsü yasakçılarıyla ittifak kurdular

    'Gazze'de durum korkunç, insafsız ve utanç verici'

    Çanakkale - Yenice'de 4,9 büyüklüğünde deprem

    Çevre için harekete geç - Dünyadaki ekolojik krize İslami bir bakış...

    İsrail, mezarlığı da bombaladı

    Nevşehir'de trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

    Kazakistan 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı

    İsrail yine yardım bekleyenlere saldırdı: Çok sayıda sivil daha katledildi

    "Açık uçlu" soru dönemi başlıyor - 'Öğrenciler cevapları kendi cümleleriyle yazacak'

    Obezite alarmı

    İstanbul’da 133 ürün zamlandı

    Belediyeler için şeffaflık önemli

    "Gazze'de insanlar artık ölmeyi yaralanmaya tercih ediyor"

    Kesin aday listeleri açıklanacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fred A. Reed’e rahmet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyonizme karşı İslâm-İsevî yakınlaşması
    Genel

    Harris de “Derhal ateşkes” dedi
    Ahmet Said Aydil

    AİHM kimin için var (Olmalı)?-2
    İbrahim Aktaşcı

    Kafesteki kuş neden şakır bilirim
    Cevher İLHAN

    “Tek kişilik rejim”in millet irâdesini gasbı
    Risale-i Nur'dan

    Rızık mukadderdir, veren de Cenab-ı Hak’tır
    Süleyman KÖSMENE

    Evlilik, kaderin neresindedir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Taha Şahiner

    Yeni infaz düzenlemesi ve idam cezası talebi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.