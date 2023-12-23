Mısır’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri geçtiğimiz 10-12 Aralık 2023’te gerçekleştirildi.

Mısır Ulusal Seçim Komitesi’ne göre 67,3 milyon seçmenden yurtiçi ve yurtdışı temsilciliklerde 44,7 milyon seçmen oy kullandı. Seçimlere katılım yüzde 66,8 oranında gerçekleşti. Kesin sonuçları 18 Aralık 2023’te açıklanan seçimleri, mevcut Cumhurbaşkanı Abdul Fettah El-Sisi’nin geçerli oyların yüzde 89.6’sını temsil eden 39,7 milyon oyla galibiyetiyle sonuçlandı.

Seçimlerde El-Sisi’nin rakipleri Cumhuriyetçi Halk Partisi Başkanı Hazem Ömer yüzde 4,5 oranıyla 1,9 milyon oy aldı. Mısır Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Farid Zahran yüzde 4’le 1,7 milyon seçmen tarafından tercih edilirken, Wafd Partisi Başkanı Abdul Sanad Yamama yüzde 1,9 oranla 822 bin oy aldı. Kullanılan oyların yüzde 1,1’i olan 489 bininin de geçersiz olduğu tespit edildi.

Seçim sonuçlarına göre El-Sisi, Cumhurbaşkanlığı görevine 3. defa seçildi. El-Sisi’nin hal-i hazırdaki görev süresi 2 Nisan 2024’te sona eriyor. Dolayısıyla yeni dönemine 3 Nisan 2024’te başlayacak.

El-Sisi’nin ilk kez Cumhurbaşkanlığını kazandığı 2014’teki seçimlere katılım yüzde 47,5 iken, ikinci defa kazandığı 2018’deki seçimlere katılım yüzde 41 oranındaydı. Son seçimlere katılım ise yüzde 66,8’le Mısır tarihinin en yüksek katılımlı seçimi oldu. Önceki seçimlerle karşılaştırıldığında, Mısır’da siyaset kurumunun seçmenin güvenini kazandığını gösteriyor.

Hatırlanacağı üzere Mısır’da 2011 yılı sonunda meydana gelen Arap Baharı’nın ardından, Müslüman Kardeşler’in siyasî kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi hem Parlamento seçimlerini hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmıştı. Müslüman Kardeşler’in bir yıllık iktidarı sonrasında, Mısır’da sol-seküler-liberal ve El-Nur Partisi’nin (Selefi İslamcı) desteğiyle 3 Temmuz 2013’te yapılan darbeyle, Hürriyet ve Adalet Partisi iktidardan ve Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de görevinden uzaklaştırılmıştı.

Türkiye 3 Temmuz 2013 darbesinin ardından Müslüman Kardeşler’e desteğini sürdürdüğünden, Mısır’daki yeni hükümet ve El-Sisi’yle ilişkileri bozulmuştu. İki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için alt düzeydeki diplomatik çabaların ilk somut göstergesi, Katar’da 20 Kasım 2022’de Dünya Kupası açılış töreninde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi’nin Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad’ın ev sahipliğinde el sıkışmasıyla yeni bir döneme girdiği kabul ediliyor.

İki liderin ikinci görüşmesi, Hindistan’ın başşehri Yeni Delhi’de 9-10 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenen G-20’nin 18. zirvesi gerçekleştirilmişti. Yine iki ülke 10 yılın sonunda, geçtiğimiz Temmuz 2023’te diplomatik misyonlarını Büyükelçilik seviyesine yükseltti. Erdoğan’ın 20 Aralık 2023’te El-Sisi’yi telefonla arayarak seçimleri kazanmasından dolayı tebrik ettiği belirtiliyor.

Mısır’da Cumhurbaşkanı önceki seçimlerde 4 yıllık dönem için seçilirken, son seçimlerde bu süre 6 yıla çıkartıldı. Dolayısıyla Mısır’da El-Sisi’nin üçüncü dönemi 2030’a kadar sürecek. Başka bir ifadeyle Türkiye, Mısır’la ilişkilerini ilerletecekse yine karşısında muhatap olarak aynı aktör olacak. Ve iki ülkenin ticaret hacminin arttırılması, başta Gazze’deki savaş olmak üzere Ortadoğu’daki sorunlara yaklaşım ve Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz arama/çıkartma gibi hususlardaki pozisyonları bundan sonra ilişkilerde belirleyici olacaktır.