Mersin Fuarındayız

Gaye-i maksat, öncelikle Risale-i Nur’ların ilânatı ile birlikte her biri Nur’ların şerh ve izahı mahiyetindeki Yeni Asya Neşriyat bünyesindeki eserlerin, standlarda halk ile buluşmasıdır.

Ziyaretçilerde; kitaplara elleriyle temas ederken, kendilerini karşılayan Bediüzzaman Said Nursî’nin portresini müşahede etmesi sonrasında, 56 senelik mazisi olan Yeni Asya mührünün sağladığı rahatlık hissediliyor. Risale-i Nur’ların değişik versiyonlarda baskısını yapan, geniş çevrelerde satışını gerçekleştirerek on binlerce haneye girmesinde pişdarlık yapan neşriyatımızla iftihar ediyoruz. “Dünya bu eserleri okuyor." "Ya siz? derken bunları yeniden hatırlıyoruz. Neşir vazifesinin ifasındaki huzur bambaşka. Mersin Yeni Asya Neşriyat Temsilciliği nezdinde, Mersinli kardeşler olarak yıllarca fuara katılan tecrübeli bir kadro ile hizmet verilmekte. Standlara kitapların diziliminden tutunuz, satış hitabeti, hanımların hanım ziyaretçilerle ve çocuklarla muhatabiyeti, erkeklerin erkeklerle hasbıhali en üst seviyede. Şimdiden duyurmuş olalım, yazarımız; Mehmet Ali Kaya Cuma, Cumartesi, Pazar günü, Yeni Asya standında kitaplarını imzalayacak. Okuyucularla sohbet edecek. İmza etkinliğinin yeni bir heyecan dalgası uyandırmasını ve şevke medar olmasını temenni ediyoruz. Uzak-yakın demeden çevre illerden de katılım beklediğimizi belirtelim. Özellikle çekirdek aile diye ifade ettiğimiz aile ferdlerinin çocuklarıyla birlikte standımızı ziyareti bizi sevindirecek, vereceğiniz maddî-manevî destek, bizlerin yorgunluğunu giderecektir. Yeni Asya Medya Grup olarak sizleri Mersin Kitap Fuarı’na bekliyoruz.

