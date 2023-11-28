Genç Zübeyirler ve Yeni Asyam

Zübeyir Gündüzalp ismi; Risale-i Nur, Bediüzzaman ve YENİ ASYA ile örtüşen bir isim ve karakterdir.

Zübeyir Gündüzalp demek; meşveret, makuliyet ve çözüm üretmek demektir.

Zübeyir Gündüzalp demek; enerji, hareket, proje , faaliyet ve hizmet demektir.

Zübeyir Gündüzalp demek; basiret, feraset, ufuk ve vizyon demektir.

Bu münasebetle Zübeyir Gündüzalp Ağabeyi bir defa daha rahmetle anıyorum.

YENİ ASYA’yı Mehmet Kutlular gibi bir mert karaktere emanet etme basiretini takdir ediyorum.

Bu emaneti ömrünün son anına kadar aynı çizgide devam ettiren; demokrat, mert, kararlı karakter Mehmet Kutlular Ağabeye de rahmet diliyorum. Makamları cennet olsun. Amin.

Nurların naşiri efkârı YENİ ASYA meslek ve meşrebinde olmanın mutluluk ve bahtiyarlığını yaşıyorum.

YENİ ASYA’nın, 54 yıllık haklı davasındaki isabet ve kırılmaz çizgisi ve tecrübeli kadrolarını da hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum.

YENİ ASYA, muhteviyatı, duruşu, haber ve yorumları, kudsî davası, bu millet ve insanlığa yaptığı müsbet katkı ve hizmetlerini tarihe ve insaflı vicdanlara havale ediyorum.

YENİ ASYA gazetesinin yanında; Bizim Aile, Can Kardeş, Genç Yorum, Köprü dergileri kendi alan ve sahalarında sağlıklı ve istikametli hizmetlerine devam ediyorlar.

Kökleri sağlam olan bu davanın geleceği gençler ve hatta çocuklarla devam edecektir inşallah.

Yeni Zübeyirler “Nesl-i Cedid” olarak devam edecek. İşte anlamlı ve çarpıcı örnek:

YENİ ZÜBEYİRLER ÜMİT VERİYOR.

Adı, Zübeyir Yaşar. Dokuz yaşında! Eğitimci bir ailenin çocuğu. Sarsılmaz bir YENİ ASYA aidiyet duygusuyla dolu!

Zübeyir Yaşar’la geçen Mart ayında Vezirköprü ziyaretimizde tanışmıştık. Allah ailesine ve hizmete bağışlasın, maşaallah!

Bana ilk sözü; “Sen YENİ ASYA’da yazıyorsun değil mi?” oldu.

“Nereden biliyorsun?” soruma karşılık, “Ben gazeteyi okuyorum! Bütün yazarlara benden selam söyleyin!” diyerek beni şaşırtmıştı!

Geçenlerde babasını aradım ve Zübeyir’i sordum. “Yanımda. Vereyim” dedi. Verdi. Zübeyir’le selamlaştık. Hemen : “Ben YENİ ASYA’yı, Can Kardeş’i, Bizim Aile’yi, Köprü’yü biliyorum, okuyorum, beğeniyorum!” deyince çok hayret ettim. Bu yaşta bu ilgi bu kabiliyet ve bu kadar açık sözlülük, medenî cesaret, dikkat, heyecan, aidiyet duygusu! Bir anda bende istikbale güvenle bakmamızı sağlayacak bir hal uyandırdı. Zübeyir Yeni Asya’da isminin geçmesini beklediğini anladım ve söz verdim.

Tarihe mal olan “ NUR ÇOCUKLAR” kitabındaki gerçekler, ümitlerimizi devam ettiriyor. Bütün bunlar bize: “Gelen neslin kapısında durmayınız!” ihtarını ikazını yapıyor.

Genç Zübeyirler gazetemizin eki “FİDANLIK’ını” çıkarıp yeni yazar kadromuzu oluşturuyorlar.

Kudsî davamıza ve şahs-ı manevimize farklı taraflardan gelen baskı, itham, hücum, sıkıntı, oyun, tuzak ve sinsi planlara rağmen, hizmet kervanı yürüyor..

Tavizsiz çizgi, davada sadakat, tecrübe, istikamet, teşhiste isabet, müsbet hareket devam ediyor.

Bu heyecan ve dalganın artarak devam etmesini bekliyor ve ümit ediyoruz.

Yeni Asya! Bir istikamet çizgisi. Kadrolarını hep içerden çıkaran bir manevî mutfak!