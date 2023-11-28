"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Genç Zübeyirler ve Yeni Asyam

Nejat EREN
28 Kasım 2023, Salı
Zübeyir Gündüzalp ismi; Risale-i Nur, Bediüzzaman ve YENİ ASYA ile örtüşen bir isim ve karakterdir.

Zübeyir Gündüzalp demek; meşveret, makuliyet ve çözüm üretmek demektir.  

Zübeyir Gündüzalp demek; enerji, hareket, proje , faaliyet ve hizmet demektir.  

Zübeyir Gündüzalp demek; basiret, feraset, ufuk ve vizyon demektir.  

Bu münasebetle Zübeyir Gündüzalp Ağabeyi bir defa daha rahmetle anıyorum.  

YENİ ASYA’yı Mehmet Kutlular gibi bir mert karaktere emanet etme basiretini takdir ediyorum.  

Bu emaneti ömrünün son anına kadar aynı çizgide devam ettiren; demokrat, mert, kararlı karakter Mehmet Kutlular Ağabeye de rahmet diliyorum. Makamları cennet olsun. Amin. 

Nurların naşiri efkârı YENİ ASYA meslek ve meşrebinde olmanın mutluluk ve bahtiyarlığını yaşıyorum.  

YENİ ASYA’nın, 54 yıllık haklı davasındaki isabet ve kırılmaz çizgisi ve tecrübeli kadrolarını da hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum.  

YENİ ASYA, muhteviyatı, duruşu, haber ve yorumları, kudsî davası, bu millet ve insanlığa yaptığı müsbet katkı ve hizmetlerini tarihe ve insaflı vicdanlara havale ediyorum.  

YENİ ASYA gazetesinin yanında; Bizim Aile, Can Kardeş, Genç Yorum, Köprü dergileri kendi alan ve sahalarında sağlıklı ve istikametli hizmetlerine devam ediyorlar.  

Kökleri sağlam olan bu davanın geleceği gençler ve hatta çocuklarla devam edecektir inşallah.  

Yeni Zübeyirler  “Nesl-i Cedid” olarak devam edecek. İşte anlamlı ve çarpıcı örnek:  

YENİ ZÜBEYİRLER ÜMİT VERİYOR.  

Adı, Zübeyir Yaşar. Dokuz yaşında! Eğitimci bir ailenin çocuğu. Sarsılmaz bir YENİ ASYA  aidiyet duygusuyla dolu!  

Zübeyir Yaşar’la geçen Mart ayında Vezirköprü ziyaretimizde tanışmıştık. Allah ailesine ve hizmete  bağışlasın, maşaallah!  

Bana ilk sözü; “Sen YENİ ASYA’da yazıyorsun değil mi?” oldu. 

“Nereden biliyorsun?” soruma karşılık, “Ben gazeteyi okuyorum! Bütün yazarlara benden selam söyleyin!” diyerek beni şaşırtmıştı!

Geçenlerde babasını aradım ve Zübeyir’i sordum. “Yanımda. Vereyim” dedi. Verdi. Zübeyir’le selamlaştık. Hemen : “Ben YENİ ASYA’yı, Can Kardeş’i, Bizim Aile’yi, Köprü’yü biliyorum, okuyorum, beğeniyorum!” deyince çok hayret ettim. Bu yaşta bu ilgi  bu kabiliyet ve bu kadar açık sözlülük, medenî cesaret, dikkat, heyecan, aidiyet duygusu! Bir anda bende istikbale güvenle bakmamızı sağlayacak bir hal uyandırdı. Zübeyir Yeni Asya’da isminin geçmesini beklediğini anladım ve söz verdim.  

Tarihe mal olan “ NUR ÇOCUKLAR” kitabındaki gerçekler, ümitlerimizi devam ettiriyor. Bütün bunlar bize: “Gelen neslin kapısında durmayınız!” ihtarını ikazını yapıyor.    

Genç Zübeyirler gazetemizin eki “FİDANLIK’ını” çıkarıp yeni yazar kadromuzu oluşturuyorlar.  

Kudsî davamıza ve şahs-ı manevimize farklı taraflardan gelen baskı, itham, hücum, sıkıntı, oyun, tuzak ve sinsi planlara rağmen, hizmet kervanı yürüyor.. 

Tavizsiz çizgi, davada sadakat, tecrübe, istikamet, teşhiste isabet, müsbet hareket devam ediyor.  

Bu heyecan ve dalganın artarak devam etmesini bekliyor ve ümit ediyoruz.

Yeni Asya! Bir istikamet çizgisi. Kadrolarını hep içerden çıkaran bir manevî mutfak!

Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Faiz dünyayı tüketiyor

    Dünyada düşüyor, bizde çıkıyor

    100 lira borcun 48 lirası faize

    Washington Post: İkisinin de sonu yakın

    15 öğrenciden biri yabancı uyruklu

    Müsbet milliyet diğer milletlerle de barışıktır

    Gazze'deki "insani ara" 2 gün daha uzatıldı

    Pençe-Kilit’te 3 askerimiz şehit oldu ve 2 askerimiz yaralandı

    Filistinli esir çocuk: Her hafta bizleri dövmeye gelirlerdi

    NATO: İnsani ara uzatılsın

    İşgalin sona ermesinin tek yolu İsrail'in bedel ödemesi

    "Hamas'ı yok etmekle güvenliğini sağlayamaz"

    Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı

    Meteorolojiden Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için uyarı

    Artvin'de kuru yük gemisi karaya oturdu

    "İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için fon ayırması meşru müdafaa değildir"

    "Daha fazla esirin serbest bırakılması için insani arayı uzatmaya çalışıyoruz"

    Bu kış sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor

    İsrail, Elon Musk ile anlaştı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Yalçınkaya Kararında AİHM ne dedi?
    Cevher İLHAN

    “Tek kişilik rejim”in İsrail çarpıklığı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Malatya notları
    Genel

    Washington Post: İkisinin de sonu yakın
    Muhammet ÖRTLEK

    Rusya’nın Filistin’e yönelik tutumu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şapka için giden başlar
    Abdil YILDIRIM

    Bediüzzaman’ın Filistin meselesine bakışı
    Faruk ÇAKIR

    “Acımasız bir İsrail işgali var”
    Genel

    Dünyada düşüyor, bizde çıkıyor
    Ahmet Said Aydil

    Zulmün gözü neden kör?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.