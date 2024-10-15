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15 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Risale-i Nurlar’daki müsbet düsturlar ve çözümler - 3

Nejat EREN
15 Ekim 2024, Salı
Risale-i Nurlar’dan derlediğimiz, insanlık için lüzumlu olan ve Kur’ân’dan alınan ders ve makul çözümleri ortaya koymaya devam ediyoruz. İşte bazı tespit ve yorumlarımız:

* Risale-i Nur’un mesleği; zihinlerde bir iz bırakmamak için, sair ulemaya muhalif olarak, muarızların şüphelerini zikretmeden cevap verir. Vehim ve vesveseye yer vermez.  

* Risale-i Nur’un mesleği, diğer tarikat ve meslekler gibi mağlûb olmadan galebe edip çok muannidleri imana getirmesi, çok hadisenin şehadetiyle, asrın bir mu’cize-i maneviye-i Kur’âniyesi olduğunu ispat eder.  

* Risale-i Nur’un mesleğindeki sırr-ı ihlâs; iman, Kur’ân hakikatlerinden başka hiçbir şeye alet, tâbi olamaz.

* Risale-i Nur’un mesleğine muhalif olarak birisiyle, münakaşa, münazaa etmemek lâzımdır.  

* Risale-i Nur’un meslek-i esası, ihlâs-ı tam, terk-i enaniyet, zahmetlerde rahmeti, elemlerde bâkî lezzetleri hissedip aramak ve fânî ayn-ı lezzet-i sefihânede elîm elemleri göstermek  

* Risale-i Nur’un mesleği, müsbet harekettir. Ehl-i bid’a ile, fiilen, fikren ve zihnen meşgul olmaz.  

* Risale-i Nur, beşeri anarşistlikten kurtaran, İslâm’ın iki kahraman kardeşi Türk ve Arabı birleştiren, Kur’ân’ın esaslarını neşretmeye vesile olduğunu düşmanlar da tasdik ediyorlar.

* Risale-i Nur,  bu zamanda insanlığın tâunu hükmünde olan maddiyyunluk fikrini iptal etmek için, cinnî ve ruhanîlerin vücutlarını kat’î hüccetlerle ispat etmeye çalışmış, bu meseleye üçüncü derecede bakmıştır.

* Risale-i Nur, açtığı iman, irfan ve Kur’ân yoluyla muhataplarını muazzam ve muhteşem bir mabede sokar. Herkes, iman, irfanı, feyiz ve ihlâsı nisbetinde feyizyab eder.

* Risale-i Nur, sadaka belâyı defettiği gibi, belâların def’ine vesile oluyor. 

* Risale-i Nur, nifak ve şikakı, tefrikayı, fitne ve fesadı kaldırıp; kardeşliği, uhuvvet-i diniyeyi, tesanüd ve teavünü yerleştirir.  

RİSALE-İ NURLAR İLE UĞRAŞANLAR

* Risale-i Nur’a ve şakirtlerine ayrı bir cephede tecavüz etmeye münafıklar çabalıyorlar. İnşaallah muvaffak olamazlar.

* Risale-i Nur,  dinsizlik cereyanı manevî tahribatı karşısında hakaik-i Kur’âniyenin Lemeâtı olan manevî tamirci bir atom bombası olarak bu dalâlet cereyanına mukabele etmiştir.

* Risale-i Nur, kâfire hazan, münkire tufan; dalâlete düşmandır.

* Risale-i Nur, kendi kendine tevessü ediyor. Her tarafta fütuhatı var. Ehl-i dalâletin hileleri onu durdurmuyor; bilâkis çok dinsizler teslim-i silâh ediyorlar.    

* Risale-i Nur, Kur’ân’a dayandığı için onun ile mübareze edilmez. O mağlûp olmaz, bu memlekete yazık olur. O başka yere gider, yine tenvir eder.  

* Risale-i Nur, şimalde çıkan dehşetli dinsizlik cereyanının bu vatanı manevî istilâsına karşı Kur’ân’ın hakikatleri ve imanın nurlarıyla mukabele etmektir.

KAYNAK: 

8 Risale-i Nur Külliyatı’ndan Lâhikalar, Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Tarihçe-i Hayat, vd. eserler. 

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